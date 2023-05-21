侯友宜稱不選謝龍介「沒眼睛」 賴清德：侯應道歉、謝要面壁

民進黨總統參選人賴清德今在彰化縣信賴台灣之友會成立大會上指出，國民黨從以前到現在都看不到民主自由，遑論具有民主自由的DNA！（記者張聰秋攝）

2023/05/21 17:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對國民黨總統參選人侯友宜昨晚和前台南市議員謝龍介，在網路節目「董事長開講」互唱雙簧，提到謝龍介沒當選台南市長，嘲諷「台南人沒眼睛」，對此，民進黨總統參選人賴清德今天下午在彰化縣信賴台灣之友會成立大會致詞罕見說出重話，他表示，侯友宜應該為這句話道歉，而身為台南人的謝龍介，任由外人批評台南市民，沒有制止還跟著起鬨，說台南市民沒有智慧，他以身為台南市民和前台南市長的身分，這樣的發言相當不對，謝龍介不僅要3鞠躬道歉，並且還要面壁思過。

賴清德說，侯市長應該為昨晚的發言道歉，台南市民要選誰當市長，這個是台南市民的權利，這個也是民主的精神，侯市長不可以因為國民黨提名的候選人落選，就批評台南市民不長眼睛，「這是不對的，也不符合民主的精神。」這也是為何他會說，侯市長可以談自由民主，但應該先了解台灣民主運動的歷史，「國民黨沒有民主自由的DNA啊！」

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賴清德進一步指出，過去國民黨是站在民主自由的對立面，是統治者鎮壓著，是人民抗爭改革的對象，昨晚侯市長的那席話正足以證明他所說的並沒有錯，「國民黨從以前到現在都看不到民主自由，遑論具有民主自由的DNA啊！」台上，賴清德反問大家說對不對，台下掌聲如雷，回答「對！」

民進黨總統參選人賴清德今在彰化縣信賴台灣之友會成立大會上，致詞罕見說重話，替台南人抱不平，他要新北市長侯友宜和前台南市議員謝龍介，為批評台南人沒眼睛的失言道歉。（記者張聰秋攝）

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