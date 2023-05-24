賴清德：民進黨自我要求不會放鬆 最高標準回應社會期待

民進黨主席賴清德下午在中執會表示，民進黨的標準不會因人改變，自我要求不會一刻放鬆，不必因為選舉攻防扭曲人性，政治風氣不能敗壞，但有權力的人必須以身作則、風行草偃，民進黨要立下最高的標準來回應社會期待。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/24 16:37

〔記者陳昀／台北報導〕對於國民黨主席朱立倫批評民進黨與im.B詐騙集團糾纏不清，民進黨主席賴清德至今竟都沒有發表聲明，根本是用詐騙集團的錢和支票，騙台灣民眾的選票。據轉述，賴清德下午隨即在中執會表示，民進黨的標準不會因人改變，自我要求不會一刻放鬆，不必因為選舉攻防扭曲人性，政治風氣不能敗壞，但有權力的人必須以身作則、風行草偃，民進黨要立下最高的標準來回應社會期待。

在責任方面，賴清德表示，民進黨是台灣民主運動的產物，台灣社會給民進黨機會，才有機會從15%變55%，從少數變多數，從反對黨變執政黨，但人民不是給一張空白支票無條件授權，是要看民進黨的表現，才決定是不是願意再給下次機會。

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賴清德指出，每次期中選舉都是一次提醒跟警告，如果不能記取教訓、謹慎作為，只會讓支持者傷心氣餒，也愧對前人的奮鬥犧牲，更辜負對抗強權，守護民主的歷史任務、時代使命，「我從政以來，都謹記珍惜所託、潔身自愛、嚴以律己，唯有如此，才不會對黨及個人聲譽造成損害，也請所有同志共勉」。

在決心的部分，賴清德說，他決定參與黨主席補選，本來就有十足的心理準備，要克服萬難，重新擦亮民進黨清廉、勤政，愛鄉土的招牌，「我不是太複雜的人，我也不是難相處的人」，但他決定承擔責任就不會輕易退縮、任意放棄，會堅持到底完成所託，2個月前他們推動改革3支箭是一個開始，未來要改革的還很多，請大家貫徹決心堅持到底。

針對在野黨因為選舉質疑他擔任民進黨主席會縱容黑金、黑道，賴清德表示，他要很清楚跟大家報告、跟社會報告，民進黨的標準不會因人改變，自我要求不會有一刻放鬆，支持者對民進黨的期待會比對其他政黨更高，民進黨必須以身作則、風行草偃，要立下最高的標準，來回應社會的期待。

賴清德說，社會正常社交活動也不必因為選舉攻防扭曲人性，把人性中的正面信任全盤毀棄，一個運作正常的民主社會，需要靠大家一起建立；最後，他懇託立法院黨團成員在本會期最後一週，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法在內的各項法案，讓國家運作更穩定、社會更進步，標準更一致。

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