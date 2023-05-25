綠營批侯市政管不好還想管國政 新北市府：去年交通事故六都排名次低

新北市政府交通局指出，以系統性檢討人本環境交通工程為重點工作，持續朝交通零事故、零死亡目標努力。圖為透過科技執法，保障學童通學安全。（圖為新北市政府提供）

2023/05/25 19:08

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨發言人張志豪、卓冠廷偕同立委參選人吳崢、李正皓召開記者會抨擊，新北市在市長侯友宜主政下，交通事故件數、死亡人數，以及受傷人數逐年上升，抨擊侯友宜「市政都管不好，還想管國政」，民進黨強力呼籲侯友宜應專心市政，不然就辭市長，市民安全不要擺爛。新北市政府對此則回應，2022年每10萬人死亡交通事故人數為7.6人，六都排名次低，且低於全國數值（每十萬人死亡交通事故人數為13.3人）。

新北市政府表示，新北市府以降低事故發生為目標，針對高齡者及機車族等事故重點族群，2022年每10萬人死亡交通事故人數為7.6人，六都排名次低，且低於全國數值（每十萬人死亡交通事故人數為13.3人），今年迄今A1車禍死亡人數較去年同期減少6人（降低9.4%），行人死亡降低8人，市府盡全力掃除行人地獄標籤，且於2019、2020年獲得全國道安卓越獎的肯定，新北市多項建設計畫歷年持續向內政部營建署等申請各項交通改善補助，本於守護民眾交通安全，持續努力，噴口水無法改善交通安全，優化交通環境是一項長遠的工作。

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交通局長鍾鳴時表示，交通局近年來已更新或設置放大型行人燈530處、行人保護或優先時相217處、行人庇護島75處，並劃設標線型人行道651條，累計長度達50公里，還有503處綠底行穿線；另外，延長行人號誌秒數裝置有31處，並持續推動行穿線加寬，以及機車退出騎樓和人行道變電箱移除。

針對校園交通安全，自2019年起推動通學巷弄改善計畫，至2021年已完成全市小學211校，其中建置了791條綠底行穿線、22條標線型人行道、68項速限標誌及139項通學巷管制標誌及鋪面，提供國小學童安全通學環境。並自2023年起改善全市國高中通學環境，截止2023年4月底，已會勘完成40校、施作完成22校，預計2025年底前完成全市120所國高中改善。

交通局強調，將以系統性檢討人本環境交通工程為重點工作，持續朝交通零事故、零死亡目標努力，希望外界不要抹煞長久來的努力。

新北市政府交通局指出，以系統性檢討人本環境交通工程為重點工作，持續朝交通零事故、零死亡目標努力。圖為市府建置行人庇護島，保障行人安全。（圖為新北市政府提供）

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