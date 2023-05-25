藍委與詐團主嫌在招待所合照 民進黨：黑金詐騙是國民黨DNA

國民黨立委羅明才被翻出與亞太國際吸金案主嫌秦啟松疑在私人招待所合照。（圖取自劉宇臉書）

2023/05/25 18:07

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨先前不斷以公開場合合照質疑民進黨與詐騙集團有關聯，自家總統參選人侯友宜卻被翻出與亞太國際吸金案主嫌秦啟松多張合照，自家立委羅明才與秦甚至疑在私人招待所合照。民進黨痛批，黑金、詐騙才是國民黨的DNA，用台北市議員徐巧芯的標準檢視，羅明才不用出面說明嗎？負責提名的國民黨主席朱立倫不用說明嗎？侯友宜不用負責嗎？

張志豪指出，羅明才是立法院財政委員會召委，負責排案審查金融管理的相關法案，對於法案修訂的優先順序，握有很大的權力，卻和吸金案主嫌在招待所同場並合照，顯然是「厚友誼」，照片會說話，呼籲侯友宜跟羅明才兩人應該主動對外說明，不要逃避。

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張志豪表示，依照徐巧芯的標準，朱立倫在提名她的當天，也同樣提名羅明才，徐跟羅兩個人還手拉手，這是不是代表徐巧芯也在為黑金詐騙背書？朱立倫提名具有黑二代背景，且和吸金案主嫌交往如此密切的人，代表國民黨參選立委，是不是也在幫詐騙集團背書？侯友宜也要說明清楚跟秦啟松的關係，不要藉由胡亂攻擊民進黨主席賴清德來混淆視聽、轉移焦點。

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