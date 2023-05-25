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    獨家》淡大學生爆︰參加侯友宜論壇期末成績+5分

    淡大大傳系規劃40週年系慶活動，26日下午邀請侯友宜參與論壇並演講，有學生爆料文學院長交代5個系主任以口頭或私訊的方式通知學生，只要參加論壇活動，期末分數可以直接加5分，未出席者就不能加分。 （記者闕敬倫翻攝自官網）

    淡大大傳系規劃40週年系慶活動，26日下午邀請侯友宜參與論壇並演講，有學生爆料文學院長交代5個系主任以口頭或私訊的方式通知學生，只要參加論壇活動，期末分數可以直接加5分，未出席者就不能加分。 （記者闕敬倫翻攝自官網）

    2023/05/25 15:23

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市淡江大學大眾傳播學系26日將舉行40週年系慶，淡大文學院邀請新北市長侯友宜等人參加「跨域與永續：人才培育論壇」並安排演講；有學生向本報爆料說，文學院向轄下5個系所私下公告，參加論壇的學生期末成績加5分，質疑學校為了拍馬屁、動員學生聆聽侯友宜的演講。

    校方：未獲文學院支持取消加分

    淡江大學回應表示，為建立在校同學的認同感，文學院在系務會議討論如何鼓勵學生參與系慶論壇時，有人建議以加分方式來鼓勵學生參與，但最後未獲得文學院院長及授課教師的支持，因此並無所謂的加5分，而是以向心力及認同感來鼓勵學生參加。

    新北市府表示，淡大校方以哪些方式鼓勵學生參與系慶活動，這屬於學校與學生之間的自主權，市長單純受邀而無法得知，侯友宜僅為來自產官學研各界為數眾多的受邀來賓之一，完全尊重學生與校方。

    投訴學生指出，淡大大傳系規劃40週年系慶活動，26日下午邀請侯友宜參與論壇並演講，文學院長交代5個系主任以口頭或私訊的方式通知學生，只要參加論壇活動，期末分數可以直接加5分，未出席者就不能加分。

    爆料者表示，雖然學校在口頭上未強制師生參加，但沒到場的學生就不能加5分，造成參加與否攸關成績評比的不公平，大四學生忙著畢業製作或期末考試，校方卻以加5分來「動員捧場」，將學生當作學校做公關的「樁腳」，恐違反教育機關必須保持校園中立的規範。

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