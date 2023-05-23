同婚專法修正案三讀通過 18歲同志結婚無需父母同意

立法院院會今（23）日三讀通過「同婚專法」修正案，配合民法成年年齡自20歲下修至18歲，刪除「未成年人成立同性婚姻關係，應得法定代理人之同意」等相關條文。圖為立法院副院長蔡其昌敲下議事槌。（記者劉信德攝）

2023/05/23 15:56

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院於今（23）日三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法部分條文修正草案」，主管機關法務部說明，此次同婚專法修法是配合民法成年年齡已從20歲下修為18歲，故刪除「未成年人成立前條關係，應得法定代理人之同意」條款，未來只要年滿18歲，均有自主決定婚姻的權利，不再需要徵得父母同意。

法務部說明，依同婚專法第3條第1項規定，成立本法第2條關係（結婚）須年滿18歲，同條第2項則規定「未成年人成立前條關係，應得法定代理人之同意」。當時的立法理由在於，民法成年年齡為20歲，對於滿18歲但未滿20歲者，結婚仍須徵得父母同意。

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但民法新制已於今年元旦施行生效，成年年齡下修至18歲，已無未成年人成立第2條關係應得法定代理人同意的情形，因此，法務部提案刪除應徵求家長同意的規定，以及未得法定代理人同意而成立本法第2條關係時，法定代理人得向法院請求撤銷的規定，並將施行日期回溯定為今年1月1日，使之與民法規定一致，貫徹婚姻平權，接軌國際。

此外，立法院5月16日三讀通過同婚專法第20條條文修正草案」放寬同性配偶得收養無血緣子女的規定，本次修正於末條一併增訂第2項「本法修正條文除另有規定外，自公布日施行」，以臻明確。

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