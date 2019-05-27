無法接受同性結婚？ 苦苓：更多人可放心相愛有什麼不好

2019-05-27 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕同婚專法通過，本月24日起受理同婚登記，民眾對此各有不同看法，作家苦苓也分享一段經歷，指他在20年前就曾在澳洲被誤認是同志，如今20年過去，澳洲並未因此被教導或傳染出更多同性戀，他呼籲反同、恐同的人士別再杞人憂天，並強調「有更多的人可以放心的相愛，到底有什麼不好？」。

針對不少反同人士擔心同性可以結婚，苦苓昨在臉書發文分享，指20年前曾與時報週刊的攝影記者一起去澳洲採訪，當時在當地的餐廳還被女服務生誤認，與該名記者是同事情侶，當他回說不是時，女服務生還直嘆「好可惜」。之後他在當地的一家同性戀書店巧遇一名坐在娃娃車上的小女孩，有客人在逗小女孩時問說，旁邊的女性是她媽媽嗎？小女孩則表示「那不是我媽媽，那是我爸爸。」並指著另外一位女性說：「那個才是我媽媽。」

苦苓對此表示，20年過去了，澳洲並沒有因此被教導或傳染出更多同性戀，愛滋病也沒有氾濫，家庭和學校的性教育更不成問題，澳洲仍然是一個和諧、安寧、人人互相尊重的社會。他呼籲所有「反同、恐同的人士別再杞人憂天，並指世界上有哪一個已經實行同婚的國家，因此而天下大亂的？」、「請你們捫心自問：讓這塊土地上，有更多的人可以放心的相愛，到底有什麼不好？」

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