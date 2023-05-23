韓歐峰會再提台海穩定 反對片面改變印太現狀

韓國總統尹錫悅22日與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行峰會。（取自歐盟官網）

2023/05/23 15:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕韓國總統尹錫悅22日與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行峰會。峰會聯合聲明再次提及維護台海和平穩定的重要性，以及反對任何單方面改變印太區域現狀的企圖。

外交部今天發布新聞稿，對韓歐峰會關注台海和平表達肯定與誠摯歡迎。

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外交部並指出，韓國官方自2021年5月以來，已多次在國際場合公開重申維護台海和平穩定的重要性。包括尹錫悅今年4月的媒體專訪、韓美4月領袖峰會等。馮德萊恩也於今年4月與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及中國國家主席習近平舉行三邊會談後，在記者會中公開表示，歐盟認為台海安全至關重要，維護台海和平穩定對歐盟有明確利益，任何一方均不應以武力或威脅方式，改變台海安全現狀。

外交部強調，台灣與韓國同為理念相近國家，也是印太區域民主陣營的重要成員，韓國近年多次在國際場合重申維護台海和平穩定的重要性。歐盟近年也多次呼應美、日等理念相近國家，在雙邊及多邊場域強調對台海和平穩定的重視與支持。在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，我國樂願與理念相近國家緊密合作，配合國際社會的決議，共同維護以規則為基礎的國際秩序，對抗威權體制的脅迫，維護台海、韓半島及印太區域的和平、穩定與繁榮。

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