跆拳奪牌舉五星旗惹議！李東憲上中媒批台灣「鬼島、沒言論自由」

李東憲接受「海峽導報」訪問批評台灣「鬼島」。（圖擷取自微博）

2023/05/22 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕台籍人士李東憲長住中國，去年加入中國共產黨，日前以個人名義參加在南韓舉行的亞太壯年運動會跆拳道賽，奪下銅牌後高舉五星旗，引起各界非議。近日他接受中國媒體採訪，表示事件發生後，自己被圍剿，質疑台灣島內有言論自由嗎？批評台灣是一個「獨裁的地方」，不允許有異己的聲音，再度引發爭議。

李東憲在「海峽導報」訪問中稱，台灣「當局」，也就是台灣政府，說台灣各方面民主自由、行為自由，但在敘述這個的時候，台灣島內有言論自由嗎？同意有反對的聲音在嗎？如果同意的話，應該不能去阻止小老百姓的發言或做這樣的事。

請繼續往下閱讀...

他說，「如果今天我舉韓國或日本國旗，他們是不是給我拍掌？就因為我舉的是他們不喜歡的國旗，他們就藉此發難群起圍剿，讓全世界看到，台灣其實就是一個獨裁的地方，不允許有異己的聲音，不許老百姓去遵從自己內心的想法，去做自己想做的事情。這樣的話，那個地方有什麼好待的？就像台灣老百姓自己講的，這真的就成為一個鬼島。」

李東憲還稱自己被「查水表」，很多水軍跑到他臉書攻擊，也看到很多過去打壓他的跆拳教練，開始各種抹黑造謠，他覺得沒有意義，因為他的立場堅定，第二他是做兩岸的工作，為了兩岸的體育做事情，都是有目共睹的，強調他的初心在於兩岸和平。

據了解，李東憲長期在中國工作，去年7月1日加入共產黨，很少回台，2017年他就曾經在馬來西亞的世界俱樂部跆拳道組織大賽獲得品勢銅牌後，同樣拿著中國五星旗上頒獎台。

台南市跆拳道委員會日前就質疑李東憲，為了個人在中國發展，甘為中國統戰棋子，誤導社會，有失運動家精神，該委員會予以強烈譴責。陸委會也表示，本案李員是否加入中國共產黨，或在台為中共發展組織等情事，待政府有關機關釐清及確認事實後，依法處理。

李東憲舉五星旗引發爭議。（取自網路）

李東憲接受「海峽導報」訪問批評台灣「有什麼好待的？」（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法