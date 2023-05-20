李東憲跆拳道奪牌高舉五星旗 王定宇起底：在台成立促統團體

在南韓亞太壯年運動會奪銅牌，穿TPE道服的李東憲竟高舉五星旗慶祝。（取自微博）

2023/05/20 22:02

〔記者陳政宇／台北報導〕台籍人士李東憲於南韓亞太壯年運動會跆拳道奪牌後，竟在頒獎台高舉中國五星旗；我國體育署聲明「該賽會是以個人名義報名，並非台灣代表隊選手」。民進黨立委王定宇今（20）日進一步揭露，李東憲在台灣有成立一個統戰團體，以體育之名幫中共統戰，國安單位應查明背後資金來源，是否收受中共黨政軍相關指令。

李東憲高舉五星旗惹議，王定宇今日晚間受訪表示，他要求體育署查明，李東憲有無拿取台灣的補助，「連一毛都不該給他」；另，李東憲在台灣有成立一個統戰團體，以體育之名幫中共在台灣統戰，他也要求國安單位查察該協會背後的資金來源，是否涉及中共黨政軍相關指令，「若有違法，當然要嚴懲」。

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王定宇說，台灣是一個自由民主的國家，要移民到世界任何地方或認同任何國家，都可以自由選擇，李東憲長期選擇住在中國，既然認同中共、住在中國，去比賽就拿自己認同的旗子去就好，竟然還拿台灣的象徵符號，想盡辦法幫中共吃台灣豆腐，參加運動賽事滿腦子政治。李東憲在台灣出生成長，卻擁抱軍事威脅的國家，除了看不起這個人，沒有什麼話可以形容。

「看到中國媒體大肆喧染這個新聞，直覺有鬼」，民進黨立委莊競程直言，不管是統戰樣板，或是想帶什麼風向，根據網路上的消息，李東憲長年居住於中國，並已在去年七月宣誓加入中國共產黨，他會要求體育署、內政部徹查，了解是否觸犯相關規定，也要避免體育賽場變成統戰的漏洞。

民進黨立委賴品瑜也提醒，距離選舉越近，未來這種冒充、吃豆腐的行為一定會更多，請大家一起協助澄清。

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