台人獲獎拿五星旗 陸委會：不應成為統戰樣板

穿TPE道服的李東憲在南韓亞太壯年運動會奪銅牌，竟高舉五星旗慶祝 。（取自微博）

2023/05/20 21:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕長居中國的台籍人士李東憲，參加在南韓舉行的亞太壯年運動會，在跆拳道賽事奪下銅牌後，穿著繡有「TPE」的運動服，在頒獎時拿出五星旗，引發爭議，陸委會表示，近年中方常誘導我在中發展國人進行政治表態及呼應中方統戰宣傳，呼籲國人，不應配合中方統戰宣傳或成為統戰樣板。

據了解，李東憲長期在中國工作，並在去年7月1日加入共產黨，很少回台，2017年他就曾經在馬來西亞的世界俱樂部跆拳道組織大賽獲得品勢銅牌後，同樣拿著中國五星旗上頒獎台。

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陸委會表示，經了解，該賽事係由經國際奧會（IOC）認可之國際壯年運動總會（IMGA）授權舉辦，開放個人報名，只要年齡超過30歲喜歡運動均可自由報名參加，並非以國家為組團參賽單位，頒獎典禮亦無代表團旗幟升旗或歌曲播放之儀式。

陸委會指出、李姓選手非我國家代表隊選手，亦與中華民國跆拳道協會無關，體育署並已轉請相關組委會錄案處理。

陸委會，據了解，李姓選手近年來多在中國發展，近年中方常誘導我在中發展國人進行政治表態及呼應中方統戰宣傳。

陸委會呼籲國人，共同珍惜台灣自由民主的生活方式及價值，赴中發展或從事兩岸交流活動時，不應配合中方統戰宣傳或成為陸方統戰樣板。

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