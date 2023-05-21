嘉縣信賴台灣之友會成立 賴清德：2024是民主與獨裁的選擇

嘉義縣信賴台灣之友會今天成立，民進黨總統參選人賴清德（左）授旗給嘉縣信賴台灣之友會理事長林秋桂（右）。（記者王善嬿攝）

2023/05/21 14:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣信賴台灣之友會今上午在太保市棒棒積木飯店舉行成立大會，獲民進黨提名參選下屆總統的副總統賴清德授旗致詞說，接受九二共識、一中原則，就是放棄台灣主權，只會一步步走向專制獨裁懷抱，2024年總統、立委選舉，其實是自由民主與專制獨裁的選擇，呼籲「民主聖地」的嘉義鄉親，繼續站在第一線守護台灣主權，看顧台灣民主自由與和平，他一定對台灣主權寸土不讓。

賴清德今與民進黨嘉縣山、海區立委參選人陳冠廷、蔡易餘聯合造勢，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義縣議長張明達等人出席，全場高喊「台灣隊 Team Taiwan，挺台灣」，展現團結氣勢。

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賴清德表示，感謝過去總統選舉嘉義鄉親給民進黨的支持，今是24節氣「小滿」，是稻穀結穗、充滿希望的日子，他與大家同心打拚希望大贏對手10萬票，立委也高票當選，共同守護台灣、為嘉義發展打拚。

賴清德說，在國民黨總統提名當天，新北市嘉義縣同鄉會理事長劉德宗及幹部到民進黨中央黨部成立嘉義縣旅外同鄉信賴台灣後援會，代表嘉義縣鄉親期待，總會長黃榮發強調，過去只要是嘉義縣的人出來選舉，不分黨派他都支持，但這一次希望嘉義縣所有鄉親要站在守護台灣的立場上，支持顧台灣的民進黨總統提名人，讓他很感動。

賴清德表示，守護台灣本土政權的意義就是守護國家的尊嚴，他引述出身嘉義的已故靜宜大學助理教授林淑雅的話，「在母親的土地上，自主決定我們要什麼樣的國家，而且積極改造她，這就是尊嚴」，台灣就是我們的母親，我們在母親土地上，自己決定要什麼樣的國家並積極改造她，這個就是尊嚴，然而尊嚴的前提是要先確保主權，有主權才有尊嚴，有尊嚴並過著民主、自由、人權的生活，這就是理想目標，也是建立本土政權最重要的原因。

賴清德並細數他過去任台南市長、行政院長至今的政績，包括在蔡英文總統指示下改變農民保險，讓農漁民有退休金、「0到6歲，國家跟你一起養」育兒政策等，他強調，面對氣候變遷、淨零轉型及數位轉型，中小企業遇到相當大困難，未來他會努力加強，除發展所需的經費，人才培育獲技術的提升他都會處理，讓每一個縣市都能平衡發展。

他說，有人提 他強調，沒有主權的和平不是真和平，國民黨希望透過簽訂和平協議來得到和平，是不可能的，否則西藏不會像今天一樣這麼險峻。

賴清德說，昨天七大工業國發表聯合聲明，警告中國在東海與南海的空軍已造成印太地區的不穩定，七大工業國也要求台海一定要和平發展，不允許用武力改變台海現狀，韓國總統尹錫悅訪美時也表示，北韓的問題是全世界的問題，而中國不只是台灣的問題，也是全世界的問題，可見全世界對台海的態度已定，大家都站在一起，團結才能讓中國不敢輕舉妄動。

他強調，要達到真正的和平，必須提升自己的力量，也要跟民主國家站在一起，共同發揮嚇阻的力量，維持主權與民主，才是真正的和平。

嘉義縣信賴台灣之友會今天成立，賴清德（左四）呼籲嘉義鄉親站在第一線守護台灣、嘉義。（記者王善嬿攝）

民進黨總統參選人賴清德與到場鄉親揮手致意。（記者王善嬿攝）

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