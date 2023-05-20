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    比較藍綠執政成果 賴清德：台灣在全球扮演最關鍵角色

    民進黨主席賴清德今（20）日出席2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨主席賴清德今（20）日出席2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/20 16:12

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨批評，總統蔡英文執政7週年，人民只記得「7缺」，缺蛋、缺電、缺藥、缺水、缺地、缺人力、缺人才。對此，民進黨總統參選人賴清德今（20）日指出，只要比較國民黨、民進黨執政成果，不難看出民進黨針對生產要素做了很大進展，台灣在全球區域安全及經濟發展上扮演最關鍵角色。

    賴清德出席「2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮」前受訪表示，台灣要持續進步會面臨各項挑戰，經濟發展同樣也面臨生產要素等問題，土地、水電、人力、人才問題由來已久，觀察過去國民黨及民進黨政府所做的努力，兩者執政成果互相比較，就不能看出民進黨針對生產要素需求，做了很大進展。

    賴清德提到，他昨天才到新竹視察石門水庫和寶二水庫，擔任行政院長時針對五缺問題，特別是水資源，當時考量讓新北用水不再使用石門水庫，改用翡翠水庫，再把省下的水轉來支援新竹科學園區，因此做了連通管，桃園、新竹的備援管道也發揮功能，在百年大旱之際解決新竹缺水危機。

    他說，面對台灣未來經濟發展、產業進步，民進黨政府要做的還有很多，因此會持續努力，包含改善投資環境並加入區域經濟，與民主陣營簽訂雙邊貿易協定，讓台灣企業立足台灣、佈局全球行銷全世界。

    他指出，蔡英文今天在7週年執政報告提出喜訊，美國與台灣簽署「台美21世紀貿易倡議」，台灣的努力不僅在全球供應鏈上得到重視，台灣也在全球區域安全和經濟發展上扮演最關鍵角色，才得到美國的支持。

    賴清德並強調，只要團結合作，在正確民主道路上繼續前進，不用擔心外力干擾或文攻武嚇，一定可以走過難關，過去面對國民黨統治專制戒嚴沒有退卻，走過黑暗年代，眼前風雲更大，相信以和平為目標，用民主作為指南針，一定可以安全抵達彼岸。

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