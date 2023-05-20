「Q版賴清德」椪餅絕版 「挺台灣」2.0版520浪漫出爐

「Q版賴清德」椪餅現已絕版，賴辦新設計圖騰祭出「挺台灣」2.0版（圖前）520浪漫出爐。（記者王姝琇攝）

2023/05/20 16:50

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨總統參選人賴清德「挺台灣TEAM TAIWAN」椪餅2.0版正式出爐。台南百年舊來發餅舖日前攜手台灣知名畫家「蠢羊與奇怪生物」設計Q版賴清德椪餅，挺台南出第2位總統。而賴清德椪餅2.0今天更是搭上520浪漫風潮熱騰騰出爐！

賴清德辦公室近日推出新形象圖騰，搭上客製椪餅話題，將圖騰轉化印製在椪餅上推出2.0版，宣傳「團結守護」精神，也作為就職7週年特別紀念。台北覺修宮董事長陳忠源搶頭香訂製270個，慶賀呂仙祖121週年聖誕（農曆4月14日）。

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新形象圖騰設計以「團結守護」為核心概念，呈現出「守護主場、守護國家」的精神，更以「運動球隊徽章」做為基礎，象徵台灣人共同爭勝、一心向前的意象。

挺台灣TEAM TAIWAN標準字以穩重和延展的結構，營造出強而有力的形象，以及張開雙臂彼此相挺的堅定決心與團結合作；此外，搭配棒球「本壘板」的元素，帶出守護主場的核心概念，凸顯出台灣人的勇敢精神及凝聚力。

舊來發第5代何昱翰說，第1版椪餅設計Q版賴清德肖像，很多人捨不得吃，截至目前總計達2000份，決定不再接收新訂單，「已經絕版！」接下來將以新形象圖騰為主客製化椪餅，由各界支持者贊助發送為賴清德加油。

為此，舊來發也設計六入裝禮盒，外盒就是賴清德於2012年台南時尚週參與設計袋包圖騰的延伸，以及舊來發擬人化的紅龜吉祥物。

賴清德在IG上PO出與「Q版賴清德」椪餅合照。（擷取自賴清德IG）

「Q版賴清德」椪餅（圖右）現已絕版，賴辦新設計圖騰祭出「挺台灣」2.0版520浪漫出爐。（記者王姝琇攝）

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