魔獸霍華德為「台灣是國家」道歉 賴清德聲援：何錯之有？

賴清德說，希望在民主台灣，沒有任何人必須要為愛自己的國家而道歉，也不需要為自己的認同而被迫道歉。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/20 18:49

〔記者陳政宇／台北報導〕T1職籃桃園雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）稱台灣為國家，引發中國網友炸鍋後表達歉意。民主進步黨主席暨總統參選人賴清德今（20）日聲援說，「這何錯之有」，他強調會努力捍衛主權、維護民主自由，希望在民主台灣，沒有任何人必須要為愛自己的國家而道歉，也不需要為自己的認同而被迫道歉。

賴清德今天出席民進黨國際部、青年部主辦的「2023全國高中職國際知識競賽」決賽，他以神祕嘉賓身分到場觀賽、致詞，和學生進行提問，致贈來自立陶宛、風靡台灣的巧克力給答對的同學，與學生開心自拍合影，互動熱絡。

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賴清德說，「台灣正面臨國際複雜情勢，團結合作很重要」，，他日前和魔獸拍了一支宣傳台灣的影片，沒想到，魔獸拍完影片卻被中國網友攻擊，只因魔獸在片中說「台灣是一個國家」，這很令人意外，國際知名球星到台灣打球，應文化總會邀請拍攝宣傳台灣的影片，說台灣是他熱愛的國家，「這何錯之有？」

賴清德說，看到魔獸道歉稱「沒刻意要冒犯任何人，如有人覺得被冒犯，他願意道歉」。他呼籲現場學生，大家都是年輕人，未來會來主導我們國家，我們要努力的，希望在民主台灣裡面，沒有任何人必須要為愛自己的國家而道歉，也不需要為自己的認同而被迫道歉。

賴清德也指出，近日有讀者在誠品購買《阿共打來怎麼辦？》一書，卻意外接到來自中國的調查電話個案，質問她為何買這本書，書店有無涉及個資洩露是一回事，但在民主國家、自由社會，任何人買什麼樣的書、講什麼樣的話，基本上只要不違法，其實都是受到保護，這部分也要持續努力。

最後，賴清德勉勵學生，「我們要捍衛主權維護民主自由，讓每個生活在台灣，國家裡面的的每一個主人，都能過自由民主的生活，用這樣跟大家勉勵」。

國際部主任兼發言人謝佩芬說明，在連續兩年大獲好評之後，今年是民進黨第三度舉辦「全國高中職國際知識競賽」，有來自全台75校、近180隊、超過500名學生參與初賽；而脫穎而出進入複賽的47隊、128人除了個個上知天文、下知地理外，更是立足台灣，放眼全球，關注國際。

民進黨主席賴清德出席2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮，開心與同學們合影自拍。（記者叢昌瑾攝）

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