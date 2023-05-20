侯友宜批撕裂台灣 賴清德反擊：自由民主不是國民黨DNA

民進黨主席賴清德今（20）日出席2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/20 15:57

〔記者陳政宇／台北報導〕2024大選開戰，國民黨總統參選人侯友宜批評，民進黨參選人賴清德稱這場選舉是民主與專制，「賴清德說錯了」，民主自由就是我們DNA，不要撕裂台灣。對此，賴清德今（20）日反擊，民主自由不是國民黨的DNA，過去專制統治時代不是，現在辦理總統候選人徵召也是充滿黑箱，看不到民主自由精神。

國民黨選在520蔡總統就職七週年這天，舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。侯友宜說，賴清德說這場選舉是「民主與專制」的選舉，「我告訴大家，賴清德說錯了」，中華民國自由民主已經深化40年，「民主自由就是我們DNA，不要分化台灣人的心，不要撕裂我們一生愛的台灣」。

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對此，賴清德出席「2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮」前受訪直言，民主自由不是國民黨的DNA，在國民黨過去專制統治時代不是，即便是現在在辦理總統候選人徵召作業也是充滿黑箱，看不到任何民主自由精神。

賴清德指出，若如同侯友宜所說「民主自由是國民黨DNA」，中華民國民主自由怎麼只有40年而已？侯如果要談自由民主，不能不先了解台灣民主運動的歷史，台灣現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻、千辛萬苦爭取而來，並非國民黨給予，甚至在爭取過程中，國民黨還站在對立面，是統治者、鎮壓者，也是人民抗爭革新的對象。

他提醒，侯友宜應該清楚了解，台灣的民主已為人民所共享，也被國際社會稱讚，但台灣民主正面臨空前危機，危機正來自中國的文攻武嚇，包含九二共識、一個中國原則、和平統一，就是文攻；在台海軍演，不放棄武力攻打台灣，就是武嚇。

他說，不管是接受文攻或是屈從於武嚇，台灣的主權就沒了，中華民國台灣就不存在了，沒主權要怎麼維護台灣的自由民主，這也是這場選舉之所以很重要的原因，要選擇在民主道路上壯大民主台灣，抑或走回頭路，回到一個中國框架，走進專制獨裁的懷抱。

「這場選舉是民主與專制的選擇！」賴清德強調，很遺憾看到國民黨提名的總統候選人，接受九二共識也接受一個中國原則，在這種理念下是沒有辦法確保台灣民主自由，「分裂台灣的是中國，不是台灣任何一個人，替中國在台灣找代罪羔羊才是錯的」。

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