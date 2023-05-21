反擊綠營質疑荒廢市政 新北市府：製造假訊息

針對民進黨質疑新北市政府荒廢市政，淪為新北市長侯友宜競選總統的總部，市府表示，執政黨發言體系以選舉側翼之姿，為政治目的進行操作，企圖製造假訊息攻擊地方政府，其心可議。 圖為新北市政府。（記者賴筱桐攝）

2023/05/21 14:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨質疑新北市政府荒廢市政，淪為新北市長侯友宜競選總統的總部，市府今天表示，團隊向來秉持行政中立，發言體系基於職責，對不實的市政攻擊辯護澄清，反觀執政黨發言體系卻以選舉側翼之姿，不問是非、不分日夜，為政治目的進行操作，企圖製造假訊息攻擊地方政府，其心可議。

針對黑槍問題，市府回應，槍枝源頭管理是預防犯罪的關鍵因素，連民進黨籍地方民代都揭露，海外流入台灣的3000把槍枝中，警政署僅沒入200把，可見流竄台灣的黑槍不勝枚數，成為遍布全國的治安危機，地方政府將善盡查緝職責，也請中央嚴肅看待，從源頭控管，與地方齊心打擊犯罪，而不是打擊地方政府，本末倒置。

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市府表示，侯友宜自第一任期以來的延續性重要政策從未停歇，2030願景建設全力加速實踐。近期安坑輕軌通車、環狀線北環段動工，以及五泰輕軌可行性研究、汐東線綜合規劃陸續通過行政院核定，將透過大型交通建設帶動地方經濟發展。位於鶯歌的新北市美術館戶外園區已開放，正籌備各項藝文展覽，重大建設成果有目共睹。

市府說，遺憾的是，民進黨對第一線公務員的努力視而不見、成天鬼打牆以不實內容混淆視聽，例如新加坡越洋電話影音，明明清楚聽到電話另一端的警察局長聲音，還能胡謅為假裝打電話，帶頭製造假訊息，居心叵測。

另針對民進黨發言人張志豪指稱公務員工作爆量，市府表示，市府同仁全力推動市政建設時，還要疲於奔命，調閱整理少部分綠營民代遠超乎過往的爆量索資需求，有的索資內容時間橫跨長達10年以上，有的連事件都還沒發生，就要求提供結案報告，基層公務員在處理市政工作之餘，還要服務少部分綠營民代的超量索資，才是造成公務員身心俱疲、壓力驟增的原因。

市府表示，侯友宜尊重議員質詢權力，從無迴避議會監督，近期履行施政報告義務，也完成市政總質詢。市府呼籲，人民想要的莫過於經濟穩定、安居樂業、社會安定，那些企圖從製造衝突與對立擷取政治利益者，終將被民意反噬，如此基本的道理，有心人士究竟是忘記了，還是害怕想起？

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