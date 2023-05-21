批侯友宜拿日韓錯誤類比兩岸 民進黨：顛倒是非、分裂台灣

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

2023/05/21 11:25

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨晚參加網路節目「董事長開講」，以「咱的台灣、咱的夢」發表演說，提及日、韓兩國為共同利益與未來發展捨棄百年恩怨捐棄成見，是我們的典範。民進黨今批評，沒知識也要有常識，侯以日、韓，錯誤類比兩岸關係，忽略日韓沒有併吞彼此的野心，更把被害者當成加害者顛倒是非，這種拿台灣前途開玩笑的謬論，才是實際分裂台灣。

民進黨發言人卓冠廷表示，侯友宜稱2300萬人口現在都是民主自由的DNA，重點就如民進黨主席賴清德強調的，民主自由不是國民黨的DNA，台灣現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻、千辛萬苦爭取而來，並非國民黨或侯友宜給予。請侯友宜回想過去那段歷史，聲稱是依法行政，對鄭南榕及其遺屬從未表達一絲歉意，還大言不慚標榜民主自由DNA，離譜至極。

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卓冠廷表示，侯友宜沒知識也要有常識，用簡單的二分法談兩岸關係，更刻意引用日韓關係錯誤類比兩岸，混淆視聽，根本是「竹篙湊菜刀」。侯友宜拿台灣的前途開玩笑的謬論，才是實際分裂台灣。

卓冠廷強調，民進黨執政以來，在兩岸關係上從來沒有改變希望和平的立場，也不放棄任何和平的機會，唯一的重點，就是要秉持「對等」、「尊嚴」的原則進行，而非預設立場，但國民黨所謂的兩岸交流，就是要求台灣放棄主權，認同中國所設定的「九二共識」，一個中國的框架之中，這也是所有台灣人民所不能接受。

卓冠廷表示，侯友宜談到日本、韓國摒棄歷史成見互相合作，但追根究柢，除了日本、韓國沒有併吞彼此的野心，這樣的合作是為了對抗中國的威權主義擴張，侯友宜顯然就是因為不敢面對，所以乾脆用錯誤類比來混淆視聽，誤導國人。

卓冠廷強調，國際上包含美國、日本、韓國及菲律賓等國家，都知道是中國在破壞兩岸和平穩定，威脅區域和平，侯友宜的說法是把被害者當成加害者，顛倒是非，而國民黨在這段時間裡，更是不斷的販賣戰爭恐懼，卻又把民進黨的備戰說成是挑釁，不僅讓所有台灣人民無法接受，更是對堅守崗位、守護家園的國軍弟兄姊妹的傷害，破壞團結士氣。

卓冠廷強調，台灣位處民主防線的最前緣，民進黨政府除了強化台灣的自我防禦，也持續加深和理念相同的民主國家合作，堅守我們民主自由的生活方式，受到國際的肯定，在面對中國的文攻武嚇，我們理當更加團結，展現我們守護家園的決心。

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