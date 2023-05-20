國民黨誓師造勢 侯友宜稱若當選總統將赴立法院進行國情報告

國民黨確定徵召新北市長侯友宜參選明年總統選舉後，今日上午在中央黨部舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，安排侯友宜與該黨立委參選人合體造勢。（記者方賓照攝）

2023/05/20 11:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨確定徵召新北市長侯友宜參選明年總統選舉後，今日上午在中央黨部舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，安排侯友宜與該黨立委參選人合體造勢。侯友宜致詞時表示，如果當選總統，將依照憲法規範，到立法院進行國情報告，並接受全民監督；國民黨主席朱立倫則是盛讚侯友宜是國民黨「最強母雞」，也是明年520將就職的新任中華民國總統，他還說，「民進黨的朋友們，你們的好日子快要結束了！」

這場活動首先介紹52位立委參選人，然後依序安排13位國民黨直轄市、縣市首長以及黨魁朱立倫、侯友宜上台，並在朱、侯兩人分別發表談話後，舉行誓師造勢活動，現場「侯友宜凍蒜」、「國民黨全壘打」、「政黨輪替、台灣更好」等口號聲不斷。

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朱立倫表示，今天台灣面臨缺電、電蛋、缺水、缺工等問題，而民進黨缺乏與人民站在一起的心，所有民調都顯示台灣人民過半數認為應該政黨輪替，所有人都希望過好日子，生活安定、和平、幸福安樂，沒有人希望有戰爭，但現在的台灣房價高漲、物價高漲、變成低薪過勞之島，而且缺水、缺電、缺人才。

朱立倫說，國民黨是最愛台灣，為人民拼好日子的政黨，要走對的路，守護中華民國與台灣家園，讓百姓過上好日子，因此提名對的人，侯友宜真正愛台灣人民，與大家站在一起，而且是中道、理性、穩健、務實又有領導力、執行力的總統參選人，是國民黨的最強母雞，也是明年520要就職的新任中華民國總統。

朱立倫指出，國民黨一定要團結勝選，他不能有一絲一毫的私心，還要忍辱負重，外界攻擊砲火把他當成箭靶，他可以承受，但希望大家一定要把光芒、掌聲給國民黨候選人，他並拜託黨內都要放下自我，讓小我小一點、大我大一點，為台灣未來而團結努力，多做對團結有幫助的事情，避免被敵人分化、造成困擾。

最後，朱立倫還向民進黨喊話，「民進黨的朋友們，你們的好日子快要結束了！」台灣人民的苦日子也快要結束了，因為侯友宜將帶領所有立委安選，實現明年政黨輪替，為人民拼好日子。

侯友宜致詞時表示，如果當選總統，將依照憲法規範，到立法院進行國情報告，並接受全民監督。（記者方賓照攝）

國民黨主席朱立倫。（記者方賓照攝）

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