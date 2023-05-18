國民黨徵召侯友宜選總統 矢板明夫不意外：他就是一張白紙

矢板明夫認為，侯友宜在兩岸、國際問題上至今幾乎沒論述，換句話說就是「一張白紙」。（資料照）

2023/05/18 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨17日宣布徵召新北市長侯友宜參選總統，也代表著鴻海集團創辦人郭台銘出局。資深媒體人矢板明夫表示，對這個結果一點也不意外，因郭台銘最近的一連串發言「過於親中」，而侯友宜在兩岸、國際問題上至今幾乎沒論述，換句話說就是「一張白紙」。

矢板明夫分析，郭台銘在金門發表的「和平宣言」，說民進黨政府在挑釁中國、是破壞台海和平的始作俑者，這種認知和台灣社會的主流民意相差太遠，也不會被國際社會所接受。國民黨如果想在2024勝選的話，不可能推出這樣一個候選人。

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矢板明夫指出，而國民黨推出的侯友宜，是一個在兩岸問題和國際問題上，至今為止幾乎完全沒有論述的人。換句話說，是「一張白紙」。所以當他站在起跑線上時，是沒有什麼包袱的。至於能不能夠被國際社會和台灣主流民意所接受，就要看侯市長在今後選戰中的表現。

矢板明夫續指，支持侯友宜的政治人物中，有馬英九前總統的班底、以及洪秀柱前主席等人，但光憑周圍的人就斷定侯市長是一個「親中派」，還言之過早。畢竟當年的李登輝總統和郝柏村行政院長也曾「肝膽相照」過。

要判斷一個人是否是「親中派」，矢板明夫認為有幾個明顯的指標，第一、是否承認所謂「九二共識」？九二共識是台灣的緊箍咒，一旦承認，台灣問題就可能變成中國內政，國際社會就很難介入幫助台灣。

第二，矢板明夫提到，對於中共千方百計的各種滲透，是主張台灣應採取積極防禦、還是採取放任不管的態度？這一點非常重要。第三，則是對於從國外購買武器、增強國防這件事情，態度是否積極？過去曾有一個政黨，連續阻擋購買潛艦的預算幾十次，造成台灣今天潛艦的軍備相對落後。

矢板明夫補充，還有一點就這個政治人物是否主張「疑美論」？美國是台灣最重要的朋友。台灣的國防、外交等，很多地方都仰仗著美國。當然不能100%無條件相信朋友，但是，天天說朋友的壞話，也不像是正常人所應為。

矢板明夫認為，上述4點是檢證一個候選人是不是「親中派」，以及是不是「愛台灣」的一個重要標準。這不只是針對國民黨的候選人，對台灣所有的總統候選人，都可以當作一個觀察的指標。

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