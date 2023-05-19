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    首頁　>　政治

    國民黨：綠有整侯5奧步 民進黨：亂噴政治口水

    國民黨發言人楊智伃（右）及桃園市議員凌濤（左）等人，昨在黨部舉行「五大綠營政治蟑螂『整侯奧步』大公開」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨發言人楊智伃（右）及桃園市議員凌濤（左）等人，昨在黨部舉行「五大綠營政治蟑螂『整侯奧步』大公開」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/19 05:30

    〔記者施曉光、陳政宇／台北報導〕國民黨昨召開「五大綠營政治蟑螂『整侯奧步』大公開」記者會，指控民進黨在國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統後，會祭出假裝非誰不投、操作策略性民調、散佈陰謀論、提前操作棄保、花式排列組合等五大「整侯奧步」，呼籲藍軍支持者團結，不要被見縫插針。

    針對指控，民進黨發言人卓冠廷反批，國民黨與其亂噴政治口水栽贓，不如捫心自問為何要欺騙鴻海集團創辦人郭台銘。

    國民黨桃園市議員凌濤指出，綠營的第一種奧步就是「假裝非誰不投」，側翼在網路上留言「非誰不投」等高度相似留言，其實是分化伎倆。第二個則是「操作策略性民調」，在國民黨宣布徵召侯友宜前，就已經有很多策略性民調公布，「始終為特定候選人勝出」。

    國民黨發言人楊智伃指出，第三種奧步是「散佈陰謀論」，散佈國民黨在七月二十三日全代會前「換侯」，混淆視聽。第四種是「提前操作棄保」。第五種是「花式排列組合」，見縫插針，污衊國民黨主席朱立倫等待上場選總統。

    民進黨發言人卓冠廷則回擊，國民黨整場記者會簡直是胡亂拼湊，沒有任何佐證的瞎扯，甚至把媒體民調當側翼民調。且侯友宜民調低是各家民調公司的共識，只有國民黨的民調為了要做掉郭台銘，才做出侯友宜的民調高。

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