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    表揚家扶自強兒少 賴清德：父親留給我最大的資產是「貧窮」

    副總統賴清德19日出席家扶基金會「2023年全國自強兒少表揚活動」，致詞勉勵獲獎自強兒少不畏逆境，築夢踏實。（記者廖振輝攝）

    副總統賴清德19日出席家扶基金會「2023年全國自強兒少表揚活動」，致詞勉勵獲獎自強兒少不畏逆境，築夢踏實。（記者廖振輝攝）

    2023/03/19 13:16

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕家扶基金會今天（19日）舉行「2023年全國自強兒少表揚活動」，副總統賴清德親自頒獎給23名自強兒少。賴清德出身北部貧窮礦工家庭，他致詞時說，他小時候父親就過世，由媽媽一手扶養長大，長大後發現「父親留給我最大的資產就是貧窮」，並鼓勵台下的兒少們珍惜逆境，「也許這是老天爺的賞賜」。

    全國自強兒少表揚活動由各地家扶中心遴選推薦23名自強兒少、接受表揚。根據家扶基金會扶助兒少的服務數據分析，在家庭照顧類型中，有64.2%是單親家庭、11.01%是隔代教養；而扶助家庭中，以單親母親照顧子女佔最大宗，佔總扶助戶數50.46%。

    今年表揚的自強兒少中，有15名來自單親家庭、5名生長在隔代家庭、2名兒少母親為新住民，更有3名兒少罹患疾病或身心障礙。儘管成長過程充滿艱辛，但兒少將其視為生命中的養分，努力茁壯成就未來，朝著夢想的道路上努力前行。

    賴清德勉勵自強兒少，要珍惜生活中逆境，也許偶爾會怨嘆老天爺，「但你可以改變自己的想法、這也是老天爺賞賜給你的機會」。許多成功人士也是來自困苦家庭，「這是我們砥礪心志的機會，在這樣的家庭長大會更成熟更有意志力，更有克服困境的勇氣。」

    賴清德表示，他的父親在他很小就過世、由媽媽扶養他長大。他某天突然發現，「父親留給我最大的資產就是貧窮」，物質生活雖然辛苦，但若能用另外一個角度看自己的環境，就會培養出更強、更有韌性的心智。他也提醒台下的兒少們，事業成功、圓夢之前一定要孝順父母，「因為孝順是成功的第一步」。

    家扶基金會執行長周大堯表示，家扶在台灣生根73年，目標是翻轉弱勢家庭的生命歷程、陪伴許多孩子成長。自強兒少無法選擇生活環境，被迫提早長大，但他們在逆境中積極向上，在各個領域發光發熱，有許多孩子長大後都有優異的表現，例如此次在世界棒球經典賽有優異表現的張育成也是家扶的孩子，成為許多自強兒少的榜樣，也期盼社會能給予弱勢的孩子更多的鼓勵與支持。

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