贈勳歐洲經貿辦事處長高哲夫 賴清德：盼建立台歐盟經濟夥伴協定

總統賴清德今頒授歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）「大綬景星勳章」。（總統府提供）

2024/07/22 15:57

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今頒授歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）「大綬景星勳章」，表彰其在過去5年發揮創新精神，在各領域為台歐盟合作寫下新頁，期待雙方持續加深各領域交流，建立台歐盟經濟夥伴協定等制度化機制。高哲夫也說，台灣是珍惜和平、法治、人權、民主的福氣之地，並與台灣台語向台灣道別：「很高興和你做朋友，我會再回來這裡。」

賴清德表示，他要代表台灣人民感謝高哲夫對深化台歐盟關係的卓越貢獻，高哲夫處長2019年上任，是任期最長的處長，除了說著一口流利的中文，積極與各界互動，也舉辦「歐洲影展」、「歐洲節」、淨灘等活動以及研討會，號召歐盟會員國的駐台辦事處共襄盛舉。種種的用心和付出，令我們非常感佩。

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賴清德指出，2020年首次登場的「投資歐盟論壇」已經連續舉辦4年，不僅讓台灣對歐洲投資大幅成長，歐盟也連續多年成為台灣最大的外資來源。高哲夫處長除了大力推動台歐盟經貿關係，也積極提升歐盟對台灣、以及對台海情勢的關注，不斷強化歐盟對台灣的支持。賴期待，台灣和歐盟在高哲夫處長奠定的基礎上，持續加深各領域交流，也建立台歐盟經濟夥伴協定等制度化機制，共創多元合作的新篇章。

賴提到，高哲夫本週即將啟程返回歐盟總部，相信他與台灣的緣份不會就此結束，永遠都是台灣的好朋友，台灣隨時都張開雙臂歡迎高哲夫處長，回來品嘗我們特有的臭豆腐，回到喜歡的陽明山享受雲海和日出。

高哲夫表示，很榮幸獲頒「大綬景星勳章」，這代表對歐洲經貿辦事處整個團隊的肯定，台歐之間有著建立在共同價值上的友誼，很高興5年任期內見證台灣成為歐盟印太戰略的一環，歐盟印太戰略的目的是深化歐盟與印太地區夥伴的合作，讓他們能更好應對任何可能影響區域穩定的新情勢，歐洲爆發俄烏戰爭時，台灣毫不猶豫地聲援烏克蘭，他也要感謝台灣明確表達對烏克蘭的支持並提供人道協助。

高哲夫說，很高興看到台歐之間價值供應鏈越來越密切，歐盟的投資對台灣經濟有著重要貢獻，歐盟是台灣最大外資來源約佔25%；過去4年，台灣對歐投資甚至超越過去40年以來的總和。外交工作就是在建立友誼，感謝賴總統、蕭美琴副總統、府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳昭燮、外交部長林佳龍及在場所有朋友的友誼，他和家人在台灣都感受到真誠情誼，並留下珍貴回憶。

高哲夫也談到自己曾參加澎湖鐵人三項，並二度挑戰登上玉山山頂、泳渡日月潭、沿著台灣海岸線騎自行車等，他也很喜歡牛肉麵、小籠包、臭豆腐及珍珠奶茶等台灣美食，並曾在歐洲經貿辦事處的YouTube節目中分享珍珠奶茶，這些回憶和台灣的友誼對他而言是無價的。

高哲夫表示，台灣的美景世界著名，因此稱為「Ilha Formosa」，台灣有善良及友善的人民，還有一個特色就是「福氣」，也許是因為媽祖保佑或台灣生氣蓬勃的民主帶來光輝，台灣是一個珍惜和平、法治、人權、民主的福氣之地，衷心祝福這份福氣長長久久，最後也與台灣台語向台灣道別：「很高興和你做朋友，我會再回來這裡。」

總統賴清德今頒授歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）「大綬景星勳章」。（總統府提供）

總統賴清德今頒授歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）「大綬景星勳章」。（總統府提供）

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