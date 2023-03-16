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    國民黨選策會被罵翻 李全教：我沒賄選也非黑金

    前台南市議長李全教強調自己單純是想盡一份力，協助黨在立委選舉取得最大席次，自己並未賄選，也絕非黑金。（資料照）

    前台南市議長李全教強調自己單純是想盡一份力，協助黨在立委選舉取得最大席次，自己並未賄選，也絕非黑金。（資料照）

    2023/03/16 14:12

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「中央選戰策略會報」第一次會議，針對各縣市黨部所提報第一階段提名選區充分討論，會中確認第一階段提名選區於3月22日至3月24日受理領表登記，若該選區選情單純，3月29日即可將人選提報中常會提名，如果選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，最晚在4月26日將人選提報常會。

    國民黨指出，對於被外界指為黑金，遭受無端攻擊而引發風波的選策會成員、前台南市議長李全教會中表示遺憾，並強調自己單純是想盡一份力，協助黨在立委選舉取得最大席次，自己並未賄選，也絕非黑金，遭外界指控部分會向社會大眾清楚說明，若仍造成黨的困擾，也將知所進退，他隨時可以請辭。

    李全教在會後受訪表示，他不知道什麼是黑金，自己一輩子是電機、電子專業，唸完博士後回台灣教書，參與政治至今，唯一有爭議的是台南市議長選舉，但今天沒有一個民進黨人士敢說他賄選，因為賄選在民進黨執政下，至少要判5年、8年徒刑，他只有背叛幾個月，而被判刑的原因是政治迫害，在民進黨執政下，副總統賴清德為了總統之路，對他做政治迫害，硬栽贓他賄選。

    李全教還說，自己清清白白，一輩子唸書、教書、從政，媒體的誤導，黨內同志應該查清楚，而非人云亦云，如果他是黑金、有賄選，就請民進黨出來講，黨內同志應該查清楚、問清楚，而不是攻擊黨內同志。

    對於新北市長侯友宜今日上午發文反對黑金復辟，李全教說，他不覺得侯友宜是針對他，而且自己與侯友宜是好朋友，一輩子清白，這點侯友宜應該很清楚，至於台北市議員鍾沛君等人質疑他，他則說，鍾沛君等人是後輩，對於案情不是很清楚。

    李全教說，今天是國民黨中央需要他，再加上這次賴清德要參選總統，他才會站出來。

    對於外界點名質疑李全教，選策會召集人、國民黨秘書長黃健庭表示，選策會成立的目標明確，就是為國民黨目前沒有立委的艱困選區尋覓人才，邀請前議長李全教擔任選策會委員，是為借重其對台南地方生態、民進黨在地弊端的瞭解，協調、尋找優秀人才，替黨開疆闢土。

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