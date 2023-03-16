選策會名單引發黑金復辟質疑 朱立倫回應了

國民黨主席朱立倫上午受訪回應，國民黨一定會堅持黑金不能復辟的立場，未來提名的每一候選人一定都會清清白白、實實在在。（資料照）

2023/03/16 11:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨天成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，其中部分成員引發外界質疑，新北市長侯友宜今日發文呼籲黨內黑金絕對不能復辟，國民黨主席朱立倫上午受訪回應，國民黨一定會堅持黑金不能復辟的立場，未來提名的每一候選人一定都會清清白白、實實在在。

致電侯友宜 堅決反對黑金

朱立倫強調，這次中央選戰策略會報的成員，與所有選區提名都沒有關係，主要是來針對中南部許多艱困選區，幫忙找出一些人才，是來幫忙解決問題的，而不是製造問題，國民黨會虛心接受各界意見，而且受訪前他才與侯友宜通過電話，兩人共同立場都是一樣，絕對堅持反對所有黑金，國民黨也會聽取各界意見，並歡迎各個直轄市長、縣市長推薦一些人，一起協調艱困選區，對於中、北部國民黨比較優勢的選區，這些都會持續進行初選，而且是由各地方黨部來負責。

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選策會名單觀感不好 朱：檢討反省

對於媒體詢問，選策會名單在黨內觀感不好，是否有成員打算退出？朱立倫回應，有關個人的部分，由整體選策會檢討反省，他強調，最重要的是不要造成困擾，並重申選策會是針對中南部艱困選區，找出一些在地方能夠紮根的優秀新世代選將，這些資深的中南部民意代表或縣市長、議長擔任選策會成員，是要協助找到年輕朋友或新戰將，但也要反省檢討如何可以做得更好，黨務工作本來就是要幫助包括總統與立委候選人能夠加分，而不是造成困擾，這點國民黨一定會反省檢討。

傅崐萁球員兼裁判？朱：不會介入個人選區

至於另一位選策為成員、國民黨立委傅崐萁是否會有球員兼裁判的問題？朱立倫只說，對於個人的選區，絕對不能有任何人可以介入。

此外，媒體詢問有民調顯示5成4的民眾反對侯友宜挑戰總統大位，是否會影響國民黨大選佈局？朱立倫質疑，「有這樣的民意調查嗎？這好像似乎是預設立場吧！」

他說，國民黨優秀的戰將們，只要能對台灣好、對中華民國好，就會全力以赴，目前國民黨正一步一腳印，他也還在持續拜會許多前輩，希望匯集大家的共識，減少爭議，團結一切可以團結的力量，推出最強最好的候選人。

邱奕勝上海會統戰部長 朱：正常交流沒意見

有關外界質疑國民黨桃園市議長邱奕勝到上海會見對岸統戰部長，朱立倫則說，只要兩岸任何交流，相信民進黨一定都反對，民進黨不斷的去中化、搞抗中，而且一定要抹紅，只要是對地方正常的交流，國民黨都沒有任何意見。

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