為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨選策會名單》綠批觀感不好 藍反譏看看自己

    國民黨主席朱立倫15日出席中常會。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席朱立倫15日出席中常會。（記者塗建榮攝）

    2023/03/16 05:30

    〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨成立下屆立委選舉「中央選戰策略會報」，由黨秘書長黃健庭擔任召集人，李全教、傅崐萁、劉政鴻等爭議人士均入列。民進黨立委王美惠昨受訪痛批，國民黨選策會小組成員有賄選、黑金的，社會觀感非常不好；國民黨回應表示，選策會成員均為熟悉各地區選情、具有豐富政治經驗的資深人選，相關司法案件也都已經告一段落。

    選策會成員中，黃健庭、傅崐萁、李全教等均曾涉司法案件。

    根據法院判決，黃健庭擔任立委期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣新台幣二○八萬元，於二○一八年十月更一審判決違反商會法判刑一年，又依減刑條例減刑為五個月，得易科罰金。二○二○年八月最高法院依「稅捐稽徵法」判決黃健庭兩個月徒刑，得易科罰金；全案確定。

    傅崐萁涉及「合機股票案」判處有期徒刑八個月。前台南市議長李全教，曾因議長賄選案判刑九個月。

    而劉政鴻在苗栗縣長任內，苗栗縣政府負債逾六百億元，因債務大幅攀升，被監察院彈劾，但自己卻還清了數千萬元債務，因而被稱為「苗栗理財王」；黃昭順則是在疫情期間爆出搶打疫苗爭議。

    王美惠批評，國民黨選策會小組成員有賄選、黑金的，社會觀感非常不好，國民黨應該以身作則，選策會成員應由優秀的人來當，才能提名更優秀的立委，找李全教、傅崐萁這些人來當，實在非常諷刺！

    王美惠質疑，國民黨提出這麼爭議的名單，黨主席朱立倫難道不用負責嗎？還是朱認為這些人是國民黨最棒的，看來國民黨根本不在乎社會觀感，畢竟這是國民黨的家務事，台灣民眾自有判斷。

    對此，國民黨則回應表示，選策會成員均為熟悉各地區選情、具有豐富政治經驗的資深人選，相關司法案件也都已經告一段落，將會借重他們對地方的了解，相信能夠在艱困選區協調與徵詢出最有勝算的候選人。

    國民黨也提醒民進黨，自己的提名策略小組成員中有涉及司法關說、澳門喝花酒、外遇、同居爭議、挺箝制言論自由法案者，請民進黨也注意社會觀感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播