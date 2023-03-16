國民黨選策會名單》綠批觀感不好 藍反譏看看自己

國民黨主席朱立倫15日出席中常會。（記者塗建榮攝）

2023/03/16 05:30

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨成立下屆立委選舉「中央選戰策略會報」，由黨秘書長黃健庭擔任召集人，李全教、傅崐萁、劉政鴻等爭議人士均入列。民進黨立委王美惠昨受訪痛批，國民黨選策會小組成員有賄選、黑金的，社會觀感非常不好；國民黨回應表示，選策會成員均為熟悉各地區選情、具有豐富政治經驗的資深人選，相關司法案件也都已經告一段落。

選策會成員中，黃健庭、傅崐萁、李全教等均曾涉司法案件。

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根據法院判決，黃健庭擔任立委期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣新台幣二○八萬元，於二○一八年十月更一審判決違反商會法判刑一年，又依減刑條例減刑為五個月，得易科罰金。二○二○年八月最高法院依「稅捐稽徵法」判決黃健庭兩個月徒刑，得易科罰金；全案確定。

傅崐萁涉及「合機股票案」判處有期徒刑八個月。前台南市議長李全教，曾因議長賄選案判刑九個月。

而劉政鴻在苗栗縣長任內，苗栗縣政府負債逾六百億元，因債務大幅攀升，被監察院彈劾，但自己卻還清了數千萬元債務，因而被稱為「苗栗理財王」；黃昭順則是在疫情期間爆出搶打疫苗爭議。

王美惠批評，國民黨選策會小組成員有賄選、黑金的，社會觀感非常不好，國民黨應該以身作則，選策會成員應由優秀的人來當，才能提名更優秀的立委，找李全教、傅崐萁這些人來當，實在非常諷刺！

王美惠質疑，國民黨提出這麼爭議的名單，黨主席朱立倫難道不用負責嗎？還是朱認為這些人是國民黨最棒的，看來國民黨根本不在乎社會觀感，畢竟這是國民黨的家務事，台灣民眾自有判斷。

對此，國民黨則回應表示，選策會成員均為熟悉各地區選情、具有豐富政治經驗的資深人選，相關司法案件也都已經告一段落，將會借重他們對地方的了解，相信能夠在艱困選區協調與徵詢出最有勝算的候選人。

國民黨也提醒民進黨，自己的提名策略小組成員中有涉及司法關說、澳門喝花酒、外遇、同居爭議、挺箝制言論自由法案者，請民進黨也注意社會觀感。

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