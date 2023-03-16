國民黨：李全教已服刑完畢 盼黨內團結

國民黨主席朱立倫15日出席中常會。（記者塗建榮攝）

2023/03/16 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨通過明年立委選舉的「中央選戰策略會報」名單，引起黨內不少人不滿，矛頭主要指向過去曾涉案的立委傅崐萁與前台南市議長李全教。國民黨昨晚呼籲黨內共同團結，二○二四大選一步一腳印，穩住選戰節奏，並強調未來一定會提出各區最好的人選，贏得民眾認同，共同下架民進黨才是最重要的目標。

傅：國民黨是多元民主政黨

面對黨內質疑，傅崐萁受訪時則說，國民黨是多元民主的政黨，自己有機會與大家攜手同心打拚，任何職務都不重要，目標就是要下架民進黨。

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國民黨文傳會副主委林家興於中常會後，回應媒體詢問李全教過去曾經涉賄選案是否會有爭議性時指出，國民黨在各地選區都有針對過去曾任議長、立委、縣市長的資深政治人物進行徵詢擔任意願，由於選策會委員是一份苦差事，不是權利，而是責任，黨主席朱立倫與秘書長黃健庭徵詢過程中，不少人都沒有答應接任，李全教過去在台南付出很多，有豐厚的政治經驗，目前李全教的相關司法案件已經服刑完畢，沒有任何爭議。

媒體追問，國民黨不是說要採取最高道德標準？林家興說，所謂最高道德標準是指黨公職人員的提名，選戰策略會報只是屬於黨內的組織作業，並不涉及黨章與提名條款。

對於「中央選戰策略會報」職權，國民黨表示，「中央選戰策略會報」負責研議提名策略，以準確因應各選區選情環境，制定提名作業時程及推動促進協調整合相關作為，審核建議輔選方式與提名名單，因地制宜提名推薦最具勝選實力的候選人參選。

林家興指出，選戰策略會報的主要功能是協調未確定人選的艱困選區，找一些強將參選，目前在七十三個區域立委選區當中，只有二十一席屬於國民黨，還有近五十個選區國民黨待找出優秀人才，其中部分選區有資深議員或確定表態參選人，將由地方黨部協調後續初選工作，不會由選策會處理各地方協調初選的狀況。

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