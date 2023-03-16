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    國民黨總統提名機制 5月啟動

    國民黨昨舉行中常會，有群眾於中央黨部前抗議，要求朱立倫下台及侯友宜當市長就好等訴求。（記者塗建榮攝）

    國民黨昨舉行中常會，有群眾於中央黨部前抗議，要求朱立倫下台及侯友宜當市長就好等訴求。（記者塗建榮攝）

    2023/03/16 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕民進黨主席賴清德昨登記參加黨內總統提名初選，外界關切國民黨究竟何時才會啟動提名程序；黨內人士受訪表示，高層傾向五月啟動相關機制，最晚六月確定人選，但最後究竟會採初選或徵召方式，尚未確定，要待徵詢黨內意見並詢問協調有意參選者以及可能人選後，才會做出最後定奪。

    最晚六月確定人選

    目前國民黨內已經宣布參選總統的人包括孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康，另外前鴻海董事長郭台銘也表態等待國民黨的辦法，希望爭取國民黨提名；至於新北市長侯友宜，雖然始終沒有表態，卻是黨內各方呼聲最高的人選，黨內多數意見主張徵召侯友宜。

    國民黨主席朱立倫雖然表態無私無我，承諾會提名最強人選，甚至黨秘書長黃健庭日前稱朱立倫私下表達不必把他納入黨內民調，但國民黨迄今始終沒有排除最後朱立倫親自披掛上陣的可能性，只要侯友宜最終沒有出馬，郭台銘又無緣披藍袍出征，朱立倫仍有一戰的可能。

    黨內人士說，目前傾向五月啟動提名機制，最遲六月決定人選，若再繼續拖延下去，恐會影響藍軍士氣，採徵召方式在黨內意見中佔多數，但也未完全排除初選可能。

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