傅崐萁進國民黨選策會 新北議長嗆無法接受

國民黨選策會成員爭議

2023/03/16 05:30

10人名單還包括李全教、劉政鴻 引爆黨內反彈

〔記者施曉光、何玉華、楊心慧／綜合報導〕因應二○二四立委選舉，國民黨中常會昨通過成立第十一屆立委選舉「中央選戰策略會報」，負責研議提名策略，但成員名單引爆黨內強烈反彈。中常委、新北市議長蔣根煌在會中點名要求封殺名單中的立委傅崐萁，名單雖在黨主席朱立倫緩頰下通過，但風波仍未息，台北市議員鍾沛君宣布辭去文傳會副主委職務，質疑曾因賄選被判刑的李全教、有炒股入獄前科的傅崐萁列入名單，國民黨未來怎麼能批評民進黨黑金？

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國民黨「中央選戰策略會報」由秘書長黃健庭負責召集，成員包括周錫瑋、邱鏡淳、莊啟旺、傅崐萁、黃敏恭、劉政鴻、李全教、曾銘宗、黃昭順，共十人，負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略。

據了解，當朱立倫會中詢問在場中常委是否同意這份名單時，蔣根煌立刻發言質疑傅崐萁在花蓮縣惡鬥花蓮縣議長張峻，並強調其他名單他都沒有意見，唯獨傅崐萁一人不行。

朱則緩頰，稱各地方都會有派系問題，希望大家團結，相忍為黨，共同支持這份名單。最後中常會還是順利通過。

蔣根煌：傅至今還在欺負花蓮議長張峻

蔣根煌受訪時表示，「我本來不會得罪人」，但傅崐萁至今還在欺負張峻，無法接受傅列入名單。

傅崐萁與張峻的恩怨由來已久，引爆點是去年的花蓮縣議員提名作業，花蓮縣黨部未提名張峻競選連任，張峻陣營懷疑與傅崐萁的「運作」有關。去年七月全國地方縣市議會正副議長聯誼會中，與會的正副議長就聲援張峻，身為總會長的蔣根煌後來也偕同多位議長，到花蓮縣為張峻打氣。

質疑公平性何在 鍾沛君辭文傳會副主委

徐巧芯嘆：爸爸不是蔣孝嚴 努力也沒用

黨內爭議在名單通過後仍未停歇。兼任國民黨文傳會副主委、有意角逐立委的鍾沛君宣布辭去副主委職務。她指出，民進黨籍台南市正副議長邱莉莉、林志展涉賄選被起訴，國民黨民代砲轟民進黨黑金，黨中央卻讓同樣賄選被判刑定讞的李全教操盤台南市立委提名，國民黨怎麼能再批評民進黨黑金？傅崐萁姑且不論炒股入獄前科，自己參與提名、爭取提名，大剌剌地「球員兼裁判」，公平性何在？黨中央應給有意爭取提名的同志交代。

鍾沛君也質疑選策會清一色六十歲以上，還有三位年紀逾七十歲，平均年齡六十八．二歲，黨中央真的要讓屆齡退休的大老，決定國民黨下一個世代、甚至次兩個世代的未來？更遑論年輕人、非藍選民會如何看待國民黨？

另位有意參選立委的北市議員徐巧芯也說，看到名單後心涼了一半，認為自己沒機會出線。她批，「這個政黨一點都不重視年輕人，這個決定已代表國民黨的價值，展現了對年輕人的態度。」做為一個沒家世背景的年輕人在黨內十分痛苦，爸爸就不是蔣孝嚴（台北市長蔣萬安父親），再怎麼努力都沒用。

國民黨中常會昨通過成立「中央選戰策略會報」，立委傅崐萁入列，引發新北市議長蔣根煌不滿。（記者塗建榮攝）

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