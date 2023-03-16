國民黨選策會名單惹議 王定宇列成員「事蹟」大酸

王定宇列出國民黨選策會「事蹟」。（圖擷自臉書）

2023/03/16 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會昨通過成立第11屆立委選舉「中央選戰策略會報」，負責研議提名策略，但成員名單包含立委傅崐萁、前台南市議長李全教、前苗栗縣長劉政鴻等人，引發黨內強烈反彈，對此民進黨立委王定宇列出這些人的「事蹟」，大酸「國民黨選策會『黃金陣容』。」

王定宇在臉書PO文表示，中國國民黨昨日成立的「中央選戰策略會報」，黃健庭秘書長作為召集人。成員包括傅崐萁、李全教、黃昭順、苗栗縣前縣長劉政鴻等，負責審核各立委選區提名作業時程、名額及建議輔選方式暨名單。

請繼續往下閱讀...

王定宇指出，黃健庭任職立法委員期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣新台幣208萬元，於2018年10月更一審判決違反商會法判刑一年，又依中華民國九十六年罪犯減刑條例減刑為5個月，得易科罰金。2020年8月最高法院依稅捐稽徵法判決黃健庭2月徒刑，得易科罰金。全案確定。

傅崐萁則是涉及「合機股票案」判處有期徒刑8個月；李全教因議長賄選案判刑9個月；劉政鴻苗栗縣長任內，苗栗縣政府負債新臺幣648億，但自己卻還清了5200萬債務，因而被稱為「苗栗理財王」；黃昭順除了疫情期間爆出特權搶打疫苗外，最有名的是在質詢中問「浪漫台3線是哪3條？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法