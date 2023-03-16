為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨選策會名單惹議 王定宇列成員「事蹟」大酸

    王定宇列出國民黨選策會「事蹟」。（圖擷自臉書）

    王定宇列出國民黨選策會「事蹟」。（圖擷自臉書）

    2023/03/16 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會昨通過成立第11屆立委選舉「中央選戰策略會報」，負責研議提名策略，但成員名單包含立委傅崐萁、前台南市議長李全教、前苗栗縣長劉政鴻等人，引發黨內強烈反彈，對此民進黨立委王定宇列出這些人的「事蹟」，大酸「國民黨選策會『黃金陣容』。」

    王定宇在臉書PO文表示，中國國民黨昨日成立的「中央選戰策略會報」，黃健庭秘書長作為召集人。成員包括傅崐萁、李全教、黃昭順、苗栗縣前縣長劉政鴻等，負責審核各立委選區提名作業時程、名額及建議輔選方式暨名單。

    王定宇指出，黃健庭任職立法委員期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣新台幣208萬元，於2018年10月更一審判決違反商會法判刑一年，又依中華民國九十六年罪犯減刑條例減刑為5個月，得易科罰金。2020年8月最高法院依稅捐稽徵法判決黃健庭2月徒刑，得易科罰金。全案確定。

    傅崐萁則是涉及「合機股票案」判處有期徒刑8個月；李全教因議長賄選案判刑9個月；劉政鴻苗栗縣長任內，苗栗縣政府負債新臺幣648億，但自己卻還清了5200萬債務，因而被稱為「苗栗理財王」；黃昭順除了疫情期間爆出特權搶打疫苗外，最有名的是在質詢中問「浪漫台3線是哪3條？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不排除參選中市第5選區立委 前議員賴佳微：也能挑戰艱困選區
    2023/03/16 09:39

    不排除參選中市第5選區立委 前議員賴佳微：也能挑戰艱困選區
    因台灣拒金援選擇與中建交 王定宇提醒宏國：中國開支票都會跳票
    2023/03/16 08:37

    因台灣拒金援選擇與中建交 王定宇提醒宏國：中國開支票都會跳票

    多方產業帶動人口紅利 林口指標新案
    賴清德選總統誰是副手？有「台南關係」的她成熱門人選
    2023/03/16 03:38

    賴清德選總統誰是副手？有「台南關係」的她成熱門人選
    見國民黨選策會名單心涼了一半 徐巧芯嘆：我爸不是蔣孝嚴
    2023/03/15 20:25

    見國民黨選策會名單心涼了一半 徐巧芯嘆：我爸不是蔣孝嚴

    噴兩下能無痛減重？醫證實：是真的！
    不滿國民黨選策會成員名單 鍾沛君怒辭文傳會副主委
    2023/03/15 20:01

    不滿國民黨選策會成員名單 鍾沛君怒辭文傳會副主委
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播