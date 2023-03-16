賴清德選總統 誰會是副手？有「台南關係」的她成熱門人選

賴清德3月10日參訪鄭南榕基金會「自由紋理」台南展後，親筆留言「新時代使命，守護台灣、繁榮、和平、民主、主權」。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/16 00:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕兼任民進黨主席的副總統賴清德今（15）日完成登記黨內總統初選，代表民進黨出征2024總統大選成定局，但是副總統搭檔人選，目前外界仍是諸多揣測，與賴清德有重疊「台南關係」的駐美大使蕭美琴成為今日台南政壇「熱點人選」。

台南政壇人士指出，蕭美琴是總統蔡英文指派的駐美國大使，之前賴清德訪美期間，也在她的協助下順利完成國家外交任務，「蕭美琴可說是蔡、賴之間都信任的人」，最適切的中間橋樑，而且符合世代政治、性別平權的台灣民主社會期待，此外賴清德出生於新北，在台南從政開啟政治生涯，蕭美琴則是生長於台南，後來在台北政壇嶄露頭角，「一個是新北來台南、一個是台南到台北」，地緣關係互補又巧合，「找蕭美琴應是不錯的選擇，很高明的一招棋」。

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南市立委賴惠員認為，誰會是未來賴主席的副手，社會各界當然都會有各自期待的人選，但是按昔日總統選舉的正常作業流程，目前應該已經有幾位預設人選進入討論名單中，但還沒有到需要定調時機，通常會等到對手總統人選已經明顯浮上檯面之後，賴主席的副手才會進入決選階段。蕭美琴是民進黨極為燦爛的寶石，這幾年也完全展現其對美外交的輝煌成績，所以大家對這位傑出女性同志有最大期待是很合理的事。

對於賴清德參選總統可能找的副總統搭檔參選對象，南市立委王定宇被媒體詢問時則表示，「好難的題目」，目前不可知。另有地方人士認為，即使蕭美琴是賴清德的口袋名單，但是蕭美琴個人意願也會是個變數。

蕭美琴與台南關係淵源，父親是前台南神學院院長蕭清芬，母親是美國人，她的小學、中學都是在台南就讀，高中後才到美國唸書。蕭美琴的父親蕭清芬牧師於2021年11月辭世，蕭美琴臉書悼念文就提到其父親的人生很國際化，但也有強烈的台灣本土意識，即便他後來到美國任職，晚年還是不忘與其他退休牧者一起積極投入現代台語文版「全民台語聖經」的編撰和出版，「始終以他的方式，走台灣主體的路」。蕭美琴成長背景、堅持台灣核心價值，可見一斑。

身兼民進黨主席的副總統賴清德登記參選總統，誰會是其搭檔副手口袋名單人選，外界關注。圖為3月10日賴清德參訪鄭南榕基金會「自由紋理」台南展，他端看鄭南榕筆記本。（記者洪瑞琴攝）

賴清德代表民進黨出征2024總統大選幾成定局，但其副總統搭檔會找誰？與賴清德有重疊「台南關係」的駐美大使蕭美琴成為今日台南政壇「熱點人選」。（記者呂伊萱攝）

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