夜宴正國會成員 賴清德：民進黨必須團結完成對台灣的使命

賴清德設宴款待民進黨正國會成員，勉勵眾人，民進黨必須團結，不計較個人成功與否。（資料照）

2023/03/14 23:04

〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨主席的副總統賴清德預計明天上午登記黨內總統初選，今晚（14日）透過正國會掌門人、總統府祕書長林佳龍牽線，在官邸宴請多位正國會成員。據轉述，賴清德勉勵眾人，民進黨必須團結，不計較個人成功與否，應完成一定的共同使命和政策實現，讓人民能夠信任民進黨。

民進黨立委陳歐珀會後轉述，餐敘氣氛非常好，大家都很清楚，民進黨對台灣的使命就是守護台灣，團結勝選並實現對人民的承諾，與會者都肯定賴清德接任黨主席後推動的黨務改革，以及對人民期待的回應；賴清德則提到，他參選黨主席時展開全國黨員巡迴座談，這些作為都是回應資深黨員和基層黨員的期待。

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陳歐珀透露，與會者也對賴清德的辛勞表達不捨，特別是他在南投縣第二選區立委輔選期間身體有受傷，希望他能夠保重身體，畢竟2024大選是一場馬拉松競賽，希望他最後能夠贏得勝選，實踐人民的期待。

此外，民進黨區域立委初選下週領表登記，陳歐珀說，正國會堅定支持「誠信條款」，他個人也支持剛當選的議員要有所節制，盼民進黨推出的候選人能夠信守對人民的承諾，民進黨以前有「2分之1條款」，賴清德從事民選公職的任期都有做滿一半以上，呼籲別錯誤比擬為「落跑」，這對他是不公平的。另據了解，席間討論未觸及特定立委選區。

今晚餐敘約2小時，與會者包含賴清德、林佳龍，正國會立委陳歐珀、蔡適應、陳瑩、林岱樺、莊競程、陳秀寳、黃秀芳、前立委高志鵬等人，前屏東縣長潘孟安、民進黨祕書長許立明及部分幕僚也共襄盛舉。

賴清德於登記黨內總統初選前夕，在副總統官邸設宴款待民進黨正國會成員。（記者陳政宇攝）

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