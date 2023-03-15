賴清德：過去職務轉換一定超過原任期二分之一

賴清德強調，他每次職務轉換皆符合民進黨的規定，原任期一定都超過二分之一。（記者羅沛德攝）

2023/03/15 17:04

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨通過「誠信條款」，不建議現任議員轉戰立委；藍營則質疑兼任民進黨主席的副總統賴清德擔任公職也曾「落跑」，沒做滿任期。賴清德今（15）日親自駁斥，民進黨過去有「二分之一條款」，規定原職務任期未過半不能轉換跑道，他每次的職務轉換皆符合民進黨規定。

國民黨質疑，民進黨推出「誠信條款」，但賴清德卻是「落跑祖師爺」；1998年一屆國大代表還沒當完，就去選台南市立委；2008年剛選完台南立委，隔年立刻跑去選台南市長；2017年台南市長沒當完就去當行政院長；2019年行政院長當到一半，跑去挑戰現任總統。

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民進黨今日召開中常會，據轉述，賴清德特別說明，民進黨通過「誠信條款」，社會有肯定當然也有批評，但這個精神是：九合一選舉之後，他巡迴各縣市進行黨務座談，有很多基層黨內同志或民眾，針對誠信、當選後馬上轉換跑道，其實有很多意見。

賴清德說，固然這些批評的對象是在野黨，當然也適用民進黨，在這種狀況下，他考量到過去民進黨有「二分之一條款」，就是原職務任期沒有超過二分之一，規定不能夠轉戰下一個職務；但現在不宜去訂「二分之一條款」，也來不及，所以民進黨改用建議的方式，提供給大選提名協調小組參考，做這樣的補充。

賴清德並強調，一些人不瞭解「誠信條款」，他每一個職務的轉換，其實都符合民進黨的規定，原任期一定是超過二分之一，他才轉戰下一個職務。

另據轉述，賴清德也提到，他今日上午已登記黨內總統初選，根據民進黨的規定，如果在禮拜五前有另外同志登記的話，他必須要依規定來進行請假的動作，屆時再請常會選出代理主席主持初選工作。

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