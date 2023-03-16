國民黨選策會掀黑金爭議 民進黨：侯友宜別躲在臉書應強硬表態

民進黨新聞部主任張志豪今（16）日在中央黨部召開時事議題記者會，盤點國民黨「中央選戰策略會報」堪稱「違法亂紀金權賄報」。（記者叢昌瑾攝）

2023/03/16 11:56

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨中常會昨成立下屆立委選舉「中央選戰策略會報」，多位爭議人士入列；新北市長侯友宜則透過臉書呼籲，政黨黑金絕不能復辟。民進黨新聞部主任張志豪今（16）日盤點，相關成員曾受司法審判及涉貪瀆等重大爭議，堪稱「違法亂紀金權賄報」，並質疑有望代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，僅躲在臉書輕描淡寫，未見強硬態度。

民進黨今日上午召開記者會，張志豪諷刺地說，國民黨這份「中央選戰策略會報」10人名單，根本就是「違法亂紀金權賄報」，儼然是名師保證班，各個身懷絕技，卻手握提名生殺大權，若國民黨人想獲得提名，要夠壞、夠貪才可能獲得提名機會。

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張志豪細數，包含「回扣王」黃健庭擔任召集人；「行賄哥」李全教教你如何行賄當議長；「炒股王」傅崐萁教你如何買空賣空致富；也有「惡霸土皇帝」、「理財鴻」劉政鴻教你如何讓國家負債賺你家的賺錢；「打虎哥」周錫瑋教你如何赤手空拳打老虎；「三條姨」黃昭順教你台三線是哪三條線；以及「仇女宗」曾銘宗教你如何仇女讓自己大翻身。

張志豪痛陳，黃健庭擔任立法委員期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣，遭判刑確定；傅崐萁擔任花蓮縣長期間，以縣府預算大量宣傳個人形象，更曾涉及「合機股票案」被判處有期徒刑8個月；李全教不僅因議員賄選被判當選無效、解職議員，在議長選舉時又因賄選受到判刑，這3人可組成「犯罪者」聯盟。

張志豪說，前苗栗縣長劉政鴻被戲稱「苗栗理財王」，擔任縣長期間，苗栗縣政府負債高達648億元，甚至被監察院通過彈劾，指劉政鴻無視苗栗縣政府財政狀況惡化，還逾越法定債限，造成苗栗財政危機，嚴重違失，但他個人竟然幫自己還清5200萬債務，實在離譜。

此外，張志豪續指，新竹縣前縣長邱鏡淳不僅住家違法使用幼稚園用地，就連警衛室也是違建，沒想到邱鏡淳竟能裝傻到底，聲稱自己非常震驚，簡直就是「違建王」；至於周錫瑋，大家印象最深刻的是他把野狗當老虎、野放泥鰍給民眾抓，甚至曾毀諾強拆樂生療養院。

張志豪並質疑，國民黨最大諸侯、極有可能「落跑」選總統的侯友宜，難道只在臉書輕描淡寫「黑金不能復辟」？這份名單裡面誰是黑金？若是黑金，涉及黑金的人要不要退黨？針對這份由朱立倫一手主導的陣容，侯應該更清楚表態，而不是幾句話又想含糊帶過。

張志豪批評，國民黨選策會成員的這些爭議，很多人記憶猶新，朱立倫竟大言不慚說出「避免一切爭議」、「讓全民感受到國民黨有希望」，難道這就是朱所謂的希望？原來國民黨是要選誰比較會犯罪？比誰的刑期比較長。

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