選策會引爭議 國民黨：人選提名依黨章規定 目標為艱困選區覓才

國民黨副發言人呂謦煒。（資料照）

2023/03/16 12:19

〔記者施曉光／台北報導〕針對外界質疑國民黨選策會成員背景，國民黨副發言人呂謦煒今日指出，選策會自始定位明確，目標僅是為無人參選之艱困選區尋覓人才，其他選區就會回歸黨部處理，請外界切勿捕風捉影、以訛傳訛。

他強調，選策會僅是黨內的任務編組，選後即結束，功能與角色也跟其他選區不重疊，請外界勿捕風捉影、以訛傳訛，實際上選策會早於去年九合一大選時就已成立，當時負責協調各地選情，最終也取得相當亮眼的成績，相信今年的選策會也能發揮作用，在各艱困選區尋覓出最符合當地需求、最優秀也最具實力的候選人，在各地贏得人民的信任。

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呂謦煒指出，從去年九合一大選到現在，選策會最主要的任務就是協調艱困選區的選將跟佈局，從頭到尾的目標都是在艱困選區開疆闢土、尋覓人才，相關成員均為熟悉各地區選情、具有豐富的政治經驗的資深人選，相關司法案件也都已經告一段落，盼能借重他們對地方的了解，在艱困選區協調與徵詢出最優秀且最有勝算的候選人。

呂謦煒表示，除艱困選區，其他立委選區如果沒有競爭者，就直接提名現任，若有競爭者，就由競爭者自行先協調出有共識的初選方式，若未能達成共識，就回歸採用黨章中不分區域一體適用的初選方式，提名機制完全依照黨章及黨內提名相關規範。

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