為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    從日經新聞報導到二膽上兵失聯 馮世寬：可能後面還有陰謀

    退輔會主委馮世寬今日在立法院答詢表示，自己很大膽做一個假設，從日媒報導到最近發生的事情，都不是偶然，都不是巧合，是不是有人在背後策畫，可能後面還有陰謀。（記者陳鈺馥攝）

    退輔會主委馮世寬今日在立法院答詢表示，自己很大膽做一個假設，從日媒報導到最近發生的事情，都不是偶然，都不是巧合，是不是有人在背後策畫，可能後面還有陰謀。（記者陳鈺馥攝）

    2023/03/16 11:10

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕軍紀案件層出不窮，日本經濟新聞日前報導，台灣9成退役軍人赴中出賣情報，引發社會爭議。馬祖莒光爆出士兵缺肉在沙灘寫字，金門二膽島陳姓上兵傳游泳前往中國，更有多個退伍軍人社團號召500人要去中國參加黃埔校慶。退輔會主委馮世寬今日在立法院答詢表示，自己很大膽做一個假設，從日媒報導到最近發生的事情，都不是偶然，都不是巧合，是不是有人在背後策畫，可能後面還有陰謀。

    國民黨立委江啟臣今日在立法院外交及國防委員會問及，退輔會是榮民服務單位，業務是服務退役軍人，退輔會對於最近一連串事件有何感想？馮世寬說，有些事情再照顧、再管理，還是會發生事情。自己很大膽做一個假設，從日本媒體報導到最近發生的事情，都不是偶然，都不是巧合，是不是有人在背後策畫。

    江啟臣追問，國軍有沒有被滲透？馮世寬回應，退輔會沒有管這個事情。自己當過國防部長，對國軍是非常有信心，不應該會背叛國家，戰時會犧牲生命，跟我們一樣在所不惜。你沒有想過海灘寫那些個字，大家都去過海灘，一個浪就打掉了，怎麼在哪？江啟臣接著說，所以有很多令人納悶的事情。

    民進黨立委林靜儀質疑，退役軍人號召要去中國慶祝黃埔建軍，退輔會有無看法？馮世寬回應，第一要謹言慎行、共體時艱，最近那麼多事情，這個不是偶然，更不是巧合，可能後面還有陰謀。

    無黨籍立委林昶佐問及，金門上兵逃到中國，還有退伍軍人社團號召要去中國參加黃埔校慶。馮世寬表示，這些事情發生接二連三，不是那麼巧合，所以才發自內心提醒袍澤，謹言慎行外，也要共體時艱，我們也要舉辦黃埔建軍99週年及100週年，希望退役軍人能夠在台參加。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    二膽上兵離營原因偏向財務 陳玉珍：下週一陪家屬赴中探望
    2023/03/16 10:59

    二膽上兵離營原因偏向財務 陳玉珍：下週一陪家屬赴中探望
    退役軍人赴中參加黃埔校慶 馮世寬：不聽沒關係「我不是孔子」
    2023/03/16 09:25

    退役軍人赴中參加黃埔校慶 馮世寬：不聽沒關係「我不是孔子」

    多方產業帶動人口紅利 林口指標新案
    陳玉珍稱中國同意家屬探視二膽陳姓士兵 據轉述他似乎沒要回台
    2023/03/15 17:17

    陳玉珍稱中國同意家屬探視二膽陳姓士兵 據轉述他似乎沒要回台
    《日經》對台退役軍官報導惹議 矢板明夫：台灣政府反應太激烈
    2023/03/09 23:05

    《日經》對台退役軍官報導惹議 矢板明夫：台灣政府反應太激烈

    噴兩下能無痛減重？醫證實：是真的！
    馬祖國軍沙灘寫字抗議缺肉 邱國正：拜託不要懲處我就好
    2023/03/07 11:06

    馬祖國軍沙灘寫字抗議缺肉 邱國正：拜託不要懲處我就好
    日經新聞澄清報導造成困擾 馮世寬：我的話它聽到了
    2023/03/07 10:13

    日經新聞澄清報導造成困擾 馮世寬：我的話它聽到了
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播