從日經新聞報導到二膽上兵失聯 馮世寬：可能後面還有陰謀

退輔會主委馮世寬今日在立法院答詢表示，自己很大膽做一個假設，從日媒報導到最近發生的事情，都不是偶然，都不是巧合，是不是有人在背後策畫，可能後面還有陰謀。（記者陳鈺馥攝）

2023/03/16 11:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕軍紀案件層出不窮，日本經濟新聞日前報導，台灣9成退役軍人赴中出賣情報，引發社會爭議。馬祖莒光爆出士兵缺肉在沙灘寫字，金門二膽島陳姓上兵傳游泳前往中國，更有多個退伍軍人社團號召500人要去中國參加黃埔校慶。退輔會主委馮世寬今日在立法院答詢表示，自己很大膽做一個假設，從日媒報導到最近發生的事情，都不是偶然，都不是巧合，是不是有人在背後策畫，可能後面還有陰謀。

國民黨立委江啟臣今日在立法院外交及國防委員會問及，退輔會是榮民服務單位，業務是服務退役軍人，退輔會對於最近一連串事件有何感想？馮世寬說，有些事情再照顧、再管理，還是會發生事情。自己很大膽做一個假設，從日本媒體報導到最近發生的事情，都不是偶然，都不是巧合，是不是有人在背後策畫。

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江啟臣追問，國軍有沒有被滲透？馮世寬回應，退輔會沒有管這個事情。自己當過國防部長，對國軍是非常有信心，不應該會背叛國家，戰時會犧牲生命，跟我們一樣在所不惜。你沒有想過海灘寫那些個字，大家都去過海灘，一個浪就打掉了，怎麼在哪？江啟臣接著說，所以有很多令人納悶的事情。

民進黨立委林靜儀質疑，退役軍人號召要去中國慶祝黃埔建軍，退輔會有無看法？馮世寬回應，第一要謹言慎行、共體時艱，最近那麼多事情，這個不是偶然，更不是巧合，可能後面還有陰謀。

無黨籍立委林昶佐問及，金門上兵逃到中國，還有退伍軍人社團號召要去中國參加黃埔校慶。馮世寬表示，這些事情發生接二連三，不是那麼巧合，所以才發自內心提醒袍澤，謹言慎行外，也要共體時艱，我們也要舉辦黃埔建軍99週年及100週年，希望退役軍人能夠在台參加。

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