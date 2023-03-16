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    二膽上兵離營原因偏向財務 陳玉珍：下週一陪家屬赴中探望

    金門縣國民黨立委陳玉珍今天透露，陳姓上兵離營的原因比較偏向財務問題，下週一陪家屬前往大陸探視。（資料照）

    金門縣國民黨立委陳玉珍今天透露，陳姓上兵離營的原因比較偏向財務問題，下週一陪家屬前往大陸探視。（資料照）

    2023/03/16 10:59

    〔記者王千豪／台北報導〕金防部二膽守備隊陳姓上兵9日離營失聯，傳出游泳到中國；陸委會主委邱太三於13日證實「人在大陸」。金門縣國民黨立委陳玉珍今天透露，陳姓上兵離營的原因比較偏向財務問題，下週一可能陪家屬前往大陸探視。

    陳玉珍昨在媒體爆料，陳姓上兵失聯當天6點多，人就已經在海岸邊，當時還曾打給台灣相關單位；陳玉珍今天被問及此事時表示，的確6點多在海邊，根據通聯紀錄，陳姓上兵有打給台灣方面。

    有關陳姓上兵最新的狀況，陳玉珍表示，陳姓上兵在大陸很平安，確認目前位置在廈門，吃好、睡好、一切平安。陸方昨天同意讓家屬前往探望，她可能會陪家屬前往，但接下來行程很滿，等等看接下來委員會行程，禮拜一有約，若當天委員會是考察行程就會去，如果議程很多詢答，還是會在詢答完後過去廈門。

    媒體詢問，陳姓上兵不想回來的原因，陳玉珍說，他不想回來的原因自己不清楚，但他去的原因，年輕人也許承受一些壓力，長大回來看那不是很嚴重的壓力，並非軍中管教問題，主要是個人狀況，20幾歲想脫離那個環境。

    媒體追問，是否財務方面的原因？陳玉珍說，應該是比較這方面。

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