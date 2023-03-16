退役軍人赴中參加黃埔校慶 馮世寬：不聽沒關係「我不是孔子」

馮世寬說，在這個時機應該要「謹言慎行」和「共體時艱」，這時候大家要聽國防部的。（資料照）

2023/03/16 09:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有退伍軍方社團號召500名陸軍官校校友，赴中國參加黃埔建軍99週年活動，國防部及退輔會連日多次呼籲不要參加，仍有退伍軍人執意赴中，國民黨立委吳斯懷甚至認為「我們有什麼好怕中共統戰」。退輔會主委馮世寬今日在立法院受訪表示，「不聽沒關係啊！我又不是孔子！講的話也不是金科玉律。」

馮世寬指出，現在國防部面對怪裡怪氣的事情，他是有感而發所講，中間沒有說過任何政治語言，「什麼統戰的，我都沒講，我對國軍幹部是很有信心的」。

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馮世寬提及，他當過情報次長，去過中國大陸那麼多次，也沒有人半夜找他，也沒有套他的消息，不相信這些國軍幹部去會受到這樣待遇。但是，在這個時機應該要「謹言慎行」和「共體時艱」，這時候大家要聽國防部的。

對於金門二膽島上兵陳嘉壎叛逃至中國，馮世寬認為，在《日經新聞》講退役國軍幹部如何如何時，這個只是上兵，不知道什麼原因到中國，這是非常不好！

針對士兵逃到中國可能出賣軍情？馮世寬直言，「他懂什麼，都沒有人來問我，你們飛彈部署和兵力是多少，他能幹什麼？只不過是做象徵性的，或許是游錯方向，不要把這件事看成嚴重得不得了」。

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