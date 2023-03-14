退伍軍人揪團赴中 馮世寬：勿落統戰圈套

退輔會主委馮世寬昨日召開記者會強調，黃埔正統在中華民國，公開呼籲退伍軍人勿落入中共統戰圈套。（記者朱沛雄攝）

2023/03/14 05:30

〔記者陳鈺馥、呂伊萱、謝君臨／台北報導〕陸軍官校遷台已逾七十年，卻有退伍軍人社團號召五百名軍校校友，要赴中國參加黃埔建軍九十九週年活動，團費最低僅一萬五千元。陸委會主委邱太三昨在立法院受訪強調，這些人都是在台灣鳳山的陸軍官校受訓，不是在大陸黃埔，如果真的要到中國，不要做出讓人非常傷心或憤怒的事。退輔會主委馮世寬也召開記者會指出，去了之後，台灣上空海面，中共的機艦都沒有減少活動，請問我們情何以堪？

邱太三：不要做出令人傷心的事

邱太三表示，想要去的這些人其實受訓都是在鳳山的陸軍官校，不是在中國大陸的黃埔，中國在疫情這三年，對台所做的政治作戰、統戰，國人都看在眼裡，要呼籲這些人士，如果真的要到中國，不要做出讓人非常傷心或憤怒的事情。

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退輔會昨召開記者會強調，黃埔的正統一直都在中華民國，誠摯呼籲少數黃埔先進「切勿貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套，自失立場，造成國人對國軍及榮民的誤解和不諒解」。

切勿貪圖落地招待等蠅頭小利

退輔會副主委李文忠首先宣讀退輔會聲明指出，退輔會對兩岸退伍軍人社團交流及榮民赴中國旅遊、工作，一向持正面態度。但此次中方以黃埔校友會名義邀請黃埔先進參加黃埔九十九週年紀念大會，「本會深表不妥」。

馮世寬指出，聽聞這次組團紀念黃埔校慶消息，第一個想到的就是「去了之後，台灣上空海面，中共的機艦都沒有減少活動，請問我們情何以堪？這實在是不妥。」

馮世寬勸阻說，想想看那個時代抗日戰爭及剿匪，犧牲多少官兵，都出自黃埔軍校，現在卻跑去對岸參加紀念會？他也進一步預告，退輔會明年將擴大舉辦黃埔建軍一百週年，邀請所有退伍袍澤踴躍參加。

他也認為，近日從日媒報導之後國軍一系列事件，「這些都是設定好的」，造成社會和退伍軍人之間的不滿和誤解。

民進黨立委劉世芳表示，「反獨促統聯軍」團體號召台灣退將到中國參加黃埔校友會；並特別標榜活動是中國黃埔校友會主辦，且落地接待，究竟是由中國哪一個單位出錢招待，這訊息是真是假？

立法院民進黨團強調，黨團特別要告訴在台灣領退俸，尤其是將軍級以上的黃埔校友，要知道分寸之所在，千萬不要成為中國統戰的棋子，否則會動搖軍心。

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