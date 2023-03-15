陳玉珍稱中國同意家屬探視二膽陳姓士兵 據轉述他似乎沒要回台

金門籍立委陳玉珍今天表示，中國已同意二膽陳姓士兵的家屬前往探視。（資料照）

2023/03/15 17:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門籍立委陳玉珍今天表示，中國已同意二膽陳姓士兵的家屬前往探視，由於近日正值立法院會期，她將盡快安排時間，陪陳員父親前往廈門；她說，根據中方轉述，陳姓士兵目前似乎沒有要回台灣的意願。

金門二膽守軍陳姓士兵9日失聯，傳出人在中國，縣籍立委陳玉珍主動表達關心，多次向中國方面求證，日前得知陳員人在廈門「一切安好」；為讓家屬放心，陳多次與中方協商，中國在今天上午傳回訊息，同意讓陳姓士兵的家屬過去探視。

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陳玉珍說，得知此訊息很替家屬開心，也在第一時間告知陳父，陳父難掩激動，頻頻表達謝意之餘，也表示會配合陳玉珍時程。陳玉珍說，目前正值會期，無法立即成行，將再與家屬協調，最快會在48小時後啟程。

陳玉珍說，雖然中央有意在清明節前開放國人循小三通前往廈門，但執行時程還未明朗，考量陳父非金門籍的前提下，恐無法適用現行小三通人員資格，屆時可能採「大三通」管道前往廈門。

她說，據中方人員轉述，陳員似乎沒有想立刻回台灣的意願，曾向有關人員表達「不想回來」，但一切還要看見陳員本人才能證實；陳員今天雖曾試圖打電話回家報平安，但陳父不在，雙方未能接上頭。（17:31更新）

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