批謝國樑3大失職 民進黨：選後對基捷卸責擺爛、毫無擔當

民進黨抨擊，基隆市長謝國樑（如圖）選前大打捷運政見，選後傲慢擺爛，一味推諉卸責。（資料照）

2023/03/14 13:42

〔記者陳政宇／台北報導〕針對基隆捷運分攤款，基隆市長謝國樑揚言，要基隆吞下新台幣53億元「門都沒有」；基隆市府則公布民調稱，5成民眾認為基隆市負擔金額不合理。對此，民進黨新聞部主任張志豪今（14）日批評，謝國樑選後傲慢擺爛，一味推諉卸責，毫無肩膀及擔當，並列舉謝的「3大失職」。

謝國樑近日屢為基捷槓上中央，國民黨今日更召開「民進黨執政偏心？全台軌道建設問題從基捷變貴看起」記者會，質疑民進黨選後對藍營秋後算帳。

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對此，張志豪表示，謝國樑選前大打捷運政見，選後卻傲慢擺爛，一味推諉卸責，將基捷建設責任全推給中央，不僅不願籌措剩餘的部分預算，還怪東怪西，絲毫沒有肩膀及擔當。更令人遺憾的是，謝國樑連日來結合國民黨中央不斷扭曲事實、混淆視聽，奉勸國民黨及謝國樑，與其一再用政治口水進行政爭，不如快花點時間和心力，盡速依據前基隆市長林右昌的規畫推動TOD土地開發模式，想方設法也自籌財源，才是正辦。

張志豪說明，基隆捷運由於興建成本與土地徵收成本上漲，建設經費也隨之增加，為此中央補助基隆73.7%，補助比例比桃園、台中、高雄還高。參照中央補助地方捷運經費比例，桃園捷運綠線中央補助40.4%、高雄捷運黃線中央補助57.8%、台中捷運綠線中央補助67.57%、基隆捷運中央補助73.7%創新高，基隆負擔53.86億、基隆轄區的補助更達80%。

張志豪指出，軌道建設是民進黨提出的前瞻建設之一，國民黨曾為了政治鬥爭罵前瞻、擋前瞻，國民黨現在也為政爭，大罵中央、扭曲基捷，選前說基隆捷運要共同承擔，選後預算卻要中央出。謝國樑作為市長沒有擔當，顯然有3大失職。

張志豪進一步盤點，首先是建設捷運的錢，土地費用本來就是地方政府負擔，各縣市都一樣，謝國樑搞不清楚狀況來跟中央要錢，這是失職也是失能。再者，軌道建設自籌財源籌措，最重要的就是運用軌道沿線的TOD土地開發模式籌措財源，而不是全部從市庫拿，連這個都搞不懂，這也是失職、失序。

最後，張志豪也質疑，林右昌在市長任內早就為基隆規劃「TOD開發計畫」，謝國樑上任市長快3個月，請問有一站一站親自去現場看過嗎？有實際了解周邊建設需求了嗎？如果沒有，他的擺爛怠惰就是最大失職。

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