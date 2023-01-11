藍營拒簽名致總預算協商破局？ 羅致政：持續溝通不放棄

立法院民進黨團幹事長羅致政說，不放棄和反對黨持續溝通，希望在13日之前讓總預算案完成三讀。（記者叢昌瑾攝）

2023/01/11 18:11

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綠批拖延菸防法修法 藍委氣炸嗆：不延會不簽總預算

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（11）日再度召集朝野黨團協商今年度中央政府總預算案，歷經數日努力，朝野已將原本的4782案，協商到僅保留120案，預計明天院會就可表決，不料國民黨團突然發難，拒絕於總預算案的協商結論上簽名。對此，立法院民進黨團幹事長羅致政說，不放棄和反對黨持續溝通，希望在13日之前讓總預算案完成三讀。

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今天協商時，國民黨團以民進黨團開記者會批評他們拖延「菸害防制法」修法進度為由，不但撤回延會提案，也拒絕於總預算案的協商結論上簽名，若協商就此破局，13日延會期限之前勢必無法完成總預算案審查。

對此，民進黨團總召柯建銘會後說，總預算案當時講好只剩下120案，結果現在國民黨團跑掉，所以「你要去問國民黨為什麼不簽？簽了明天就可以表決，他還說不能延會，連特別條例都不要，你要去請教他。」

羅致政則說，經各黨團努力，終於把4700多案，最後只剩120案保留，國民黨這個做法只會讓它回到原點，「我覺得是非常可惜的」，照理講總預算是去年12月31日前就要通過，無法通過將會影響到整個政府的運作。

羅致政說：「我們覺得不應該有這樣的發展，也很遺憾，但我們還是不放棄努力，希望和反對黨持續溝通，回到原來朝野協商的進度，讓總預算案能夠在13日之前完成三讀。」

羅致政也提及，法案部分目前看起來絕大多數都有結論，菸害防制法最後一刻國民黨團也於協商結論上簽名了，「我們不希望因為這樣，影響到整個總預算的進行。我們不放棄努力，會積極展現誠意，希望能夠回到朝野協商的軌道。」

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