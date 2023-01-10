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    菸防法修法完成協商 朝野共識加熱菸載具納管

    國民黨立委林為洲針對「菸害防制法」議題，接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委林為洲針對「菸害防制法」議題，接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

    2023/01/10 18:26

    〔記者林良昇／台北報導〕「菸害防制法部分條文修正草案」的保留條文今日完成協商，立院衛環委員會召委、立委林為洲指出，此次協商結論包含加熱菸及其載具納管並禁止促銷與廣告，未滿20歲不得吸煙等，完善我國菸品管理制度，相信協商結論符合社會期待。

    林為洲表示，菸害防制法修法歷經5次協商，從去年10月28日、12月16日、12月29日到今年年1月4日、1月10日，期間還發生衛福部不承認政黨協商所擬具的共識，經過連日呼喚，衛福部終於浪子回頭，願意回到第3次協商時4黨團的共識，今歷經4.5小時討論，終於擬出結論，相信協商結論符合社會所期待。

    林為洲指出，國際間已發生多起新興菸品造成肺傷害的案例，顯示此類產品有嚴加管制之必要，此次協商結論包括：加熱菸及其載具納管，並禁止促銷與廣告，也禁止透過郵購、電子購物等方式販賣，未滿20歲不得吸煙，吸菸有害健康的警示圖文標示面積不得小於50%等，希望藉由修法來加強管制新興菸品的目標，同時完善我國菸品管理制度。

    林為洲說，去年5月，衛環委員會初審通過「菸害防制法部分條文修正草案」，6個多月來，不斷地召開座談會，與家長團體討論，才有辦法走到今天這一刻，感謝各界對菸害防制法的重視，未來三讀通過後，也會嚴格督促政府落實條文內容。

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