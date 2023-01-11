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    綠批拖延菸防法修法 藍委氣炸嗆：不延會不簽總預算

    立法院國民黨團總召曾銘宗（左）怒轟民進黨團「開什麼記者會」，本會期不再延會，總預算也不簽了。李德維（右）也怒批民進黨團總召柯建銘「太過分」，民進黨團扣帽子。（記者叢昌瑾攝）

    立法院國民黨團總召曾銘宗（左）怒轟民進黨團「開什麼記者會」，本會期不再延會，總預算也不簽了。李德維（右）也怒批民進黨團總召柯建銘「太過分」，民進黨團扣帽子。（記者叢昌瑾攝）

    2023/01/11 17:52

    相關新聞請見︰

    國民黨團未簽「菸防法」協商結論 綠營批：拖延立法、放任菸害

    〔記者楊丞彧／台北報導〕各界矚目的「菸害防制法」昨（10）日經朝野黨團第五次協商後終於達成共識，原預計本會期有望三讀通過修法。然而，立院民進黨團今（11）日早上召開「拖延立法程序、放任菸害持續」記者會，質疑國民黨團為何還不簽字。對此，國民黨團今天下午在朝野協商時大表不滿，總召曾銘宗宣布撤回延會案，立院院會將只到13日；他也放話「不簽總預算案」，隨即憤而離席。據了解，菸防法國民黨團已經簽名。

    立法院長游錫堃今天下午召集立院朝野黨團協商「公務人員任用法」及「菸害防制法」。

    針對菸防法一案，國民黨立委李德維痛批，沒人通知他們要簽名，結果今天早上就被民進黨團開記者會說「拖延立法程序、放任菸害持續」，還質疑國民黨團以拖延菸防法立法作為延會藉口。他痛批，立法院副院長蔡其昌今天身體不舒服告假，難道也是「拖延立法程序」？

    李德維怒氣沖沖地說，他很少生氣，但民進黨團總召柯建銘真的「太過分」。他痛批，民進黨團扣了這麼大頂的帽子，「要怎麼再繼續朝野協商」。他撂話「絕不延會」，「不要給我扣這麼大的帽子」！負責召集菸防法協商的國民黨立委林為洲說，協商過程民進黨態度一直反反覆覆，他擔心民進黨又想翻案，結果現在卻是「打人的喊救人」，並直說「我們現在沒有互信了啦」。

    民進黨立委羅致政則強調，菸防法協商明明都有結論，但等到昨晚上都還沒等到國民黨團簽名。李德維稱沒人通知簽名，但其他黨團都簽完了，正本明明就在國民黨團，為什麼助理沒告知要簽，「這個我無法幫忙解釋」。

    民進黨團總召柯建銘則緩頰說，對於民進黨記者會開太快或罵錯，他深表抱歉。不過，菸防法要通過才是首要之務。從2016年討論到現在，大家都很有共識，包括對電子煙危害學生甚劇等部分。而既然行政院政策已定，希望朝野共同努力，讓菸防法通過；且這是沒有政治性的重要民生法案，藍綠都不要背負罵名。若中間過程有什麼不愉快，他願意代表民進黨團道歉。

    柯建銘說，昨晚他親自拿給曾銘宗，希望他趕緊簽名，但曾銘宗回說「再看看」，一直到昨晚還不置可否，而正本也還在國民黨團手上，所以才造成一些誤會。

    國民黨團總召曾銘宗則痛批，「民進黨團早上開什麼記者會！」國民黨團立場原本是雙禁，昨天他才拿到協商結論，總是要花時間對內溝通。「道歉？這麼便宜啊？」隨後表示朝野沒共識，沒必要配合民進黨還被罵。因此，國民黨團決定不再延會，本會期立法院會就到13日，且國民黨團也不簽總預算，隨即與黨籍立委離席。柯建銘對此則說，總預算國民黨都發誓了，怎麼又反悔了？「在出怪招啦」。

    最後，游錫堃宣布，本會期只到13日，有關協商結論相關問題，請各黨團持續積極溝通。明天院會先進行有協商結論跟不需協商的議案之立法程序。

    民進黨立法院黨團幹事長羅致政偕同立委林楚茵、吳玉琴及林靜儀等人召開「KMT拖延立法程序、放任菸害持續」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立法院黨團幹事長羅致政偕同立委林楚茵、吳玉琴及林靜儀等人召開「KMT拖延立法程序、放任菸害持續」記者會。（記者叢昌瑾攝）

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