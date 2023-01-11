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    國民黨團未簽「菸防法」協商結論 綠營批：拖延立法、放任菸害

    立法院民進黨團召開「KMT拖延立法程序，放任菸害持續」記者會。（記者陳政宇攝）

    立法院民進黨團召開「KMT拖延立法程序，放任菸害持續」記者會。（記者陳政宇攝）

    2023/01/11 16:57

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會昨天（10日）第5度朝野協商「菸害防制法修正草案」，取得共識，規定將加熱菸載具納管，並禁止其促銷廣告。不過，民進黨團今天指控，國民黨團幹部仍未在協商結論簽名，呼籲藍營不要拖延、放任菸害持續。

    立法院民進黨團今天召開「KMT拖延立法程序，放任菸害持續」記者會。民進黨團幹事長羅致政說，「菸防法」至今已進行5次朝野協商，期盼今天能依協商結論，須表決、順利通過；很遺憾的是，儘管各黨團幹部均已簽字，但國民黨立法院黨團幹部未遲遲未簽，導致目前還送不出院會。

    羅致政說，若國民黨團持續不簽，菸防法的修正就可能面臨變數；他質疑，立法院這會期延會至13日，國民黨團此舉是否是為了下週繼續延會的藉口，若是如此就非常不恰當。

    關於本次「菸防法」的修法重點，民進黨團副書記長吳玉琴說明，第一，一禁一管，禁止電子菸、嚴管加熱菸；第二，加熱菸管理，菸柱和載具都納管，業者不得促銷廣告，免費供應；第三，禁止吸菸年齡提高至20歲；第四，擴大室內外禁菸場所。

    民進黨團副幹事長林靜儀說，電子菸和加熱菸目前缺乏法源管理，尤其電子菸的內容物非常複雜，醫界報告指可能對健康造成長短期的傷害，而民進黨作為國會多數黨，在修法上以表決處理是最輕鬆的，但為使修法更周延、尊重多元意見，歷經5次協商，若最後還是靠表決處理，實在很可惜。

    民進黨團副書記長林楚茵也說，許多家長和教育團體疾呼儘速修法，好不容易經過5次協商，國民黨團為何要與全國家長為敵？拖延「菸防法」是否為國民黨沒收北市立委補選的遮羞布？

    林楚茵說，即將接任台北市副市長的國民黨立委林奕華，曾說「氣候變遷因應法」和「菸防法」尚未完成，因此拖到2月1日就職，導致立委缺額不用補選，而國民黨團是否為此留住林奕華，進而沒收北市立委補選。

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