陸軍旋翼型無人機撥交部隊 首度對外亮相

國軍112年春節加強戰備，陸軍裝甲第564旅11日操演戰術型近程無人飛行載具。（記者塗建榮攝）

2023/01/11 15:55

〔記者涂鉅旻／高雄報導〕國防部為滿足當前防衛需求，持續強化聯兵營自主作戰與偵蒐能力，去年、今年委由中科院研製50套、100架「摩羯」旋翼型無人機，現已陸續撥交第一線部隊操作。陸軍564旅今行春節加強戰備訓練，對外展示「摩羯」旋翼型無人機與部隊配合情形，展現聯兵營整體戰力與高存活率。

陸軍投入7.79億餘元，委由中科院研製旋翼型「戰術型近程無人飛行載具」，共計50套、100架，去年已採購14套，今年則採購36套，藉此增加聯兵營的預警時間與偵蒐能力。

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陸軍564旅今日進行春節加強戰備訓練，此次採縮短距離反空（機）降實兵演練，置重點於聯合指揮管制、防空作戰、聯合戰場情監偵、遠距狙殺、聯合火力打擊、戰車戰鬥隊攻擊、戰鬥隊形變換及火力追擊等科目。而此次主要想定敵軍官兵搭乘CH-47運輸直升機，降落後隨即攻佔我方據點，防守軍隨即派遣戰車、裝甲車、武裝直升機反攻。

根據陸軍規劃，這場演習先由旋翼型無人機偵搜，隨後由持有T93K1狙擊槍的狙擊手擊斃敵指揮官，並由CM22迫砲車、CM11戰車、CM34雲豹機砲裝甲車、AH-1W攻擊直升機、M1045拖式飛彈悍馬車等殲滅攻擊軍，現場砲聲隆隆、煙幕瀰漫。

聯兵營火力連監偵排副排長馬榕蔚受訪表示，旋翼型無人機可偵蒐視距外的敵軍目標，並回傳相關資訊，官兵約受訓2週，即可成為無人機操作手，並規劃2年複訓一次。他認為，這款無人機操作手感良好，他也對國造產品深具信心。

國軍112年春節加強戰備，陸軍裝甲第564旅11日操演戰術型近程無人飛行載具。（記者塗建榮攝）

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