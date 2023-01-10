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    巢運肯定平均地權三法通過 將續監督子法讓「打炒房法案」落實

    平均地權條例部分條文修正草案10日三讀通過，民進黨立委王美慧（右一）等多位女立委手持標語在場中拍照記錄這一刻。（記者廖振輝攝）

    平均地權條例部分條文修正草案10日三讀通過，民進黨立委王美慧（右一）等多位女立委手持標語在場中拍照記錄這一刻。（記者廖振輝攝）

    2023/01/10 16:36

    〔記者吳柏軒／台北報導〕《平均地權條例》修法今（10日）在立法院三讀通過，關注居住正義的「巢運」團體今肯定政府與跨黨派立委挺住炒房利益的恐嚇施壓，站在普羅大眾這邊，後續將監督子法修訂，讓「打炒房法案」落實。

    針對該修法通過，巢運表示，肯定民進黨政府這次站在普羅大眾這邊，挺住炒房利益團體的恐嚇施壓。並對民眾黨、時代力量兩在野黨，以及江永昌、吳玉琴、吳怡玎、邱顯智、張其祿等跨黨派立委，為法案推動的努力表達感謝。

    巢運指出，自2020年起，投資客為了避開短期房產買賣的高額稅率（房地合一稅），轉以制度有漏洞且成本更低的「紅單」與「預售屋契約」為炒作標的，資本較為雄厚者甚至以公司名義購入投資，引發售屋市場的種種亂象，成為台灣房價再次飆漲重要因素之一。

    巢運分析，針對上述情況，本次修法不僅修補了「實價登錄2.0」的機制漏洞，也限制了預售屋與新成屋契約轉讓，將可有效抑制投機炒作，導正市場交易秩序。同時也將私法人購屋與轉讓納入控管，並就過去被人詬病的執法不力與揪團炒作等問題，也有對應的條文進行規範。

    此外，巢運所倡議的「地價評議委員會專業化」也納入了本次修法內容。未來民意代表將退出地價評議委員會，並以專家學者取代「公正人士」，落實審議專業化。整體而言，本次修法完整通過了政府預計改革的目標，其條文均針對投資客。對於自住的消費者則不受影響，甚至可因抑制炒作房市降溫而受惠。

    但巢運表示，《平均地權條例》三讀通過後，由於大多數條文均需另外修訂子法，因此並不會立即實施。巢運亦會持續關注內政部制訂子法的內容與時程，確保好不容易通過的「打炒房法案」能真正落實。

    巢運提醒：《平均地權條例》是民進黨政府跨出改革的關鍵一步，值得肯定與嘉許。但本法案也並非房市的萬靈丹，處理預售屋炒作外，諸如囤房空置、租屋黑市等沉痾，也應儘速開展相關改革工作。7年已過，留給蔡總統實踐「房市三箭」的時間不多了！

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