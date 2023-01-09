平均地權條例拚10日三讀 柯建銘：支持行政院修法版本

立法院民進黨團總召柯建銘。（記者謝君臨攝）

2023/01/09 13:51

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會明（10）日將處理「平均地權條例部分條文修正草案」。立院民進黨團總召柯建銘今表示，黨團支持行政院版本，至於外界有疑慮的部分，會透過附帶決議的方式把它寫清楚；例如私法人購屋採許可制之後，相關審查不要曠日費時，不能定一個政策阻礙危老都更，所以這要一週內完成，除非特殊案例。

立院內政委員會去年12月21日初審完成「平均地權條例部分條文修正草案」。該修正案被稱為「打炒房五招」，包含限制預售屋換約轉售、私法人買住宅採許可制、建立吹哨者檢舉制度、預售屋解約申報及重罰房市炒作行為。其中炒作行為被查核屬實者，將按交易戶數，處100萬元以上、5000萬元以下罰鍰。

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立院民進黨團於今日院會提出變更議程，將「平均地權條例部分條文修正草案」改為第一案，預計將於明日院會進行處理，針對私法人購屋採許可制等外界有疑慮的部分，民進黨團上午也在黨團會議中討論，並達成支持行政院版本的共識。

「當然是支持院版！」柯建銘於會後受訪表示，針對外界有疑義的部分，我們會透過附帶決議的方式把它寫清楚、寫得完整一點，這是行政程序的問題，「因為你要叫人來申請，人家會考慮到要辦都更會曠日費時，我就不必做了，不能定一個政策阻礙危老都更，所以這要一週內完成，除非特殊案例。」

民進黨團幹事長羅致政則說，有關平均地權條例修法的立場，黨團希望依據委員會初審通過、無需協商的版本處理，基本上就是行政院版本，私法人這塊就是納管；至於執行面或外界顧慮的部分，將透過附帶決議的方式進行處理。

羅致政表示，在黨團會議的討論過程中，沒有委員要求把案子撤下來，都是針對執行面可能遇到的問題，要行政部門說明、解釋，行政部門雖然做了一些承諾，但我們認為不夠，所以要求用附帶決議的方式處理。他也強調，除非其他黨團要拉協商，否則民進黨團的立場就是希望讓修正案順利通過。

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