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    時力立委陳椒華議場前夜排 明早搶第一遞案變更議程

    時代力量立委陳椒華今日深夜特別到議場外守候，希望能在明早第1個遞案，提出變更議程，將「平均地權條例部分條文修正草案」改到總預算案前。（圖擷取自陳椒華臉書）

    時代力量立委陳椒華今日深夜特別到議場外守候，希望能在明早第1個遞案，提出變更議程，將「平均地權條例部分條文修正草案」改到總預算案前。（圖擷取自陳椒華臉書）

    2023/01/08 22:49

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院院會未來一週預計處理中央政府總預算案、「平均地權條例部分條文修正草案」、「溫室氣體減量及管理法修正草案」等法案，時代力量立委陳椒華今日深夜特別到議場外守候，希望能在明早第1個遞案，提出變更議程，將「平均地權條例部分條文修正草案」改到中央政府總預算案前。

    陳椒華表示，中央政府總預算案目前排在平均地權條例前，但總預算有很多保留、需要表決的部分，時代力量擔心表決很久，最後就不排平均地權條例部分條文修正草案了，希望至少能將平均地權條例排在最前面。

    陳椒華指出，過去有先例，在處理一些重要法案前，先安排一個要審查、表決很久的法案，之後民進黨有可能會再提變更議程，就不審查該重要法案了。

    https://www.facebook.com/ironprofessorchan/posts/pfbid02JSCcmkxjxyBLjoMLE1QUdYtjDLU9Ljt32DQ5M5PnfydLEBNiKiV4QPoMh6HaQhml?__cft__[0]=AZXB2dDVOKXknPsmtNYA0d_bpPYo-eAhG6CMf0uN8gl6ZQMkBkjuzPVszQFuhHkjEmlHMpmi4Vw2ONKuHj7_mtbeQ0PYVUi2SXJeCBSjkMSE5h1TNrohFpLrKrmXXZ60Obk&__tn__=%2CO%2CP-R

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