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    中市府超收120億普發現金？盧秀燕：數字有誤、地方捉襟見肘

    台中市議員林祈烽表示，中市府4年來超收120億，要求市長還現金於民；市長盧秀燕表示，數字有誤，強調地方政府財政捉見肘。（記者歐素美攝）

    台中市議員林祈烽表示，中市府4年來超收120億，要求市長還現金於民；市長盧秀燕表示，數字有誤，強調地方政府財政捉見肘。（記者歐素美攝）

    2023/01/09 13:17

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員林祈烽表示，台中市近年共超收逾120億元稅收，要求市長盧秀燕比照中央普發現金於民，盧秀燕今天面對媒體詢問時表示，林祈烽的超收數字有誤，強調地方政府財政捉襟見肘，不過，中央最近有意將超徵的700億分配給地方政府，這是及時雨，市府將配合中央計畫來做規劃，希望能嘉惠地方及市民朋友。

    民進黨台中市議員林祈烽統計指出，盧秀燕市長自2019年上任後，每年總預算歲入都有超收情形，2019年決算超收41億7908萬、2020年超收56億3686萬、2021年超收22億4376萬，2022年度決算尚未公布，但依往年決算，應該也是超收情況，總計盧市長4年執政超收稅金逾120億元，要求盧秀燕比照中央普發現金給市民，以台中市281萬市民計算，平均1人可以拿回4291元。

    市府回應指出，「前兩年超徵扣除短差僅餘5億，第三年無超徵，所以沒有這方面的問題」。盧秀燕今天出席岸裡國小專科教室動土典禮，媒體針對林祈烽所提超徵及還現金於民詢問盧秀燕有何看法。

    盧秀燕表示，林祈烽所提數字是不正確的，不過，沒有關係，到時候會跟大家報告。她表示，最重要的是，地方政府的財政都非常捉襟見肘，跟中央不一樣，基本上，每個縣市的財政都很辛苦，聽說中央會有一筆700億下來（中央初步規畫將700億元稅收分配給地方政府），要讓22個縣市政府來補貼大家，對此表示非常感謝及歡迎，因為這是一個及時雨，非常珍貴，所以會珍惜及好好規劃，不過，還是要等中央方案確定，看到時在使用預算上有沒有什麼規定，也不是我們想要怎麼用就怎麼用，會配合中央的計畫來做規劃，希望能嘉惠地方，嘉惠市民朋友。

    另針對台中市警察局長人選問題，媒體問「台中市警察局長蔡蒼柏將於1月16日退休，外傳新任局長將由李文章出任」，市長對此有何看法？盧秀燕說，等確定後，到時再跟大家報告。

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